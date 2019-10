El Mestalla se queda a medias en su intento por remontar

El VCF Mestalla no mereció perder en el estadio Antonio Puchades ante el AE Prat por 1-2, en un encuentro en el que no pudo remontar los goles visitantes pese a intentarlo con todas sus fuerzas hasta el último segundo. Peleó, corrió, luchó y tuvo su ocasión más clara de conseguir la igualada en la cabeza de Sergio Moreno que el meta sacó de la misma línea de su portería, pero no pudo impedir la derrota.

La importancia de los tres puntos obligaba al filial a salir a doscientas revoluciones. Por ese motivo dominó desde el inicio el balón en busca del área contraria. Mientras, su rival se atrincheraba atrás con el objeto de no dejar huecos para la creación a los jugadores valencianistas y le salió muy bien.