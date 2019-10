Objetivo: castigo mínimo a Rodrigo

El Valencia trabaja para que la sanción de Rodrigo Moreno se quede en un partido. Los servicios jurídicos del club han presentado alegaciones previas al acta al Comité de Competición por la expulsión que sufrió el delantero el pasado domingo contra Osasuna en El Sadar. El objetivo es que el castigo se quede en la tarjeta roja y la sanción al futbolista no vaya más allá del Valencia-Sevilla del miércoles en Mestalla. El Comité de Competición se reúne el martes a partir de las 14:00 para dictar sentencia sobre la acción de Rodrigo en Pamplona. La decisión no podrá demorarse durante el día porque a las siete de la tarde arranca la undécima jornada con el Alavés-Atlético de Madrid. El Valencia y Rodrigo esperan justicia.

Los servicios jurídicos del club se pusieron manos a la obra nada más finalizar el partido. El lunes por la mañana -el plazo finalizaba a las 14:00- presentaron las alegaciones previas al acta con un escrito y el vídeo adjunto de la jugada del minuto 30 en el que Rodrigo agrede presuntamente a Estupiñán. El argumento principal del club es que no existe voluntaridad del jugador como así explicó Rodrigo en zona mixta. «Ha sido una acción fortuita, hay un contacto previo, yo caigo boca arriba, pero en ningún caso quería agredirle, veremos en que queda la sanción, pero la interpetación no fue correcta, mi intención no fue agredirle. Yo no quiero generar polémicas, yo tenía al linier delante, sería muy irresponsable por mi parte querer agredir a un rival en esa situación. No he protestado porque poco me vale, lo único que puede pasar es que redacte algo y sea peor, y no he hablado con él, pero me gustaría aclarar que fue fortuita. Yo no he querido agredir al jugador, he caído y no le veo, mi intención es bajar los brazos y proteger mi caída».



El acta: golpear y no agredir

El otro punto en el que se fundamenta el Valencia para que la expulsión se quede en la roja y no se considere agresión es la propia redacción del acta arbitral de Jaime Latre. El colegiado aragonés habla de «golpear» y no de agredir. Además, el club da mucho valor a que el árbitro explicara que la acción se produjo en la «disputa del balón» y sin consecuencias físicas para el rival. «Fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con el brazo en la cabeza de un adversario, usando fuerza excesiva, tras una disputa del balón entre ambos jugadores. El jugador continuó en el partido con normalidad tras ser atendido», recogió el acta arbitral de Latre.

El Valencia asume que Rodrigo será castigado con un mínimo de un partido porque Competición nunca va rearbitrar una interpretación de Jaime Latre. La clave a la hora de ser sancionado es si la acción se califica como juego violento o agresión cuya sanción prevista es la de suspensión desde 4 a 12 encuentros. No parece el caso. Se ajusta más a la realidad el juego violento. En este caso el artículo 123 del Código Disciplinario de la RFEF establece que «producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de 1 a 3 partidos». Si la acción se produjera al margen del juego se sancionaría con suspensión de 2 a 3 partidos. Tampoco es el caso. Todo lo que no sea un partido sería una injusticia. Una más esta temporada.

No es casualidad que Anil Murthy, Albert Celades y tres de los capitanes Dani Parejo, José Luis Gayà y el propio Rodrigo protestaran en bloque al final del partido. La roja de Rodrigo y sobre todo, las formas de la expulsión han sido la gota que ha colmado la paciencia del club respecto a los criterios y las diferentes varas de medir arbitrales mostradas a lo largo de la temporada. «A veces el fútbol es muy injusto. Espero que el VAR funcione», decía el presidente. Lo primero de todo es que no se entiende que Jaime Latre no se desplazara a la banda para revisar en el monitor la jugada personalmente aunque solo fuera para reafirmarse en su decisión. Algo que sí pasó por ejemplo en la roja de Kang In Lee o el penalti de Cheryshev en el Wanda. Por si fuera poco, en ese mismo partido, el árbitro ni siquiera perdió un minuto en revisar la doble agresión de Joao Felix a Dani Parejo. «Son muchas las acciones en las que el VAR nos ha perjudicado este año. Son situaciones que a veces deciden verlas y otras no, no sé dónde está la línea y el rigor para ver cuáles se revisan y cuáles no», decía Parejo al final del partido. El capitán también hacía referencia en sus declaraciones a las fragrantes manos de Marc Cucurella en la línea de gol evitando un gol de Rodrigo. Era penalti y expulsión. El propio Celades ya se quejó a su manera la semana pasada en Madrid. «Soy un defensor del VAR, pero la realidad es que no nos está ayudando».