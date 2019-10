Mateu no estará por primera vez en el palco de Mestalla

Mateu Alemany está pendiente de la visita a Peter Lim en Singapur para cerrar su salida del Valencia CF, estuvo presente en aquel partido frente al Alavés pero no será así esta tarde/noche ante el Sevilla en Mestalla, en la que no tiene previsto estar en el palco de Mestalla para asistir al encuentro con el Sevilla.

El director general ya no ha viajado con el equipo en los últimos desplazamientos, Bilbao, Atlético de Madrid, Lille y Pamplona, una vez comprobado que no ha recuperado sus funciones ejecutivas de una manera efectiva tras la crisis del verano, aunque esta será la primera ocasión en que no esté con el equipo en Mestalla, asistió el día del Alavés y también el del Ajax.