"El balance es que queremos más"

Albert Celades, entrenador del Valencia, señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Espanyol que, tras algo más de un mes en el club, no está satisfecho con lo conseguido hasta el momento. «El balance es que no estamos satisfechos, queremos más. Estamos en un club muy grande y nuestros objetivos es ser cada vez mejores, tener más puntos y hacer disfrutar a la afición, pero la realidad es que nos está costando un poco y está claro que no estamos satisfechos con lo conseguido hasta ahora», insistió.

Sobre el partido de este sábado en el que visitan al Espanyol, que ha perdido sus cinco partidos como local en la Liga, el técnico indicó que «desde el cambio de entrenador han ganado algunos partidos, aunque han sido fuera de casa». «Nos van a poner en mucha dificultad, ellos van a tratar de cambiar esa dinámica pero vamos con la intención de hacer un buen partido y de ganar, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar», agregó.

Para este encuentro, Celades ve como se amplía el número de bajas en su equipo, ya que no podrá contar ni con Carlos Soler ni con Francis Coquelin, que se añaden a las bajas de Kevin Gameiro, Cristiano Piccini y Gonçalo Guedes. «Siempre ese una mala noticia cuando hay jugadores lesionados. Son una desgracia esas bajas pero también una oportunidad para otros que tienen muchas ganas de jugar y de aportar», indicó.

Preguntado por las razones de tantas lesiones en este primer tercio de temporada, señaló que "las atribuimos a la máxima exigencia y acumulación de partidos. Todos los partidos son al límite y eso ha causado estas lesiones». A pesar de no haber ganado en ninguno de los últimos cuatro partidos, el entrenador significó la mejoría demostrada en el último ante el Sevilla. «Veníamos de dos partidos que no tuvimos buenas actuaciones, pero ante el Sevilla hicimos una muy buena primera media y hora y después, en una situación difícil, el equipo supo reaccionar muy bien y acabó en una muy buena línea, que es la que queremos», añadió.



Se desmarca de las restricciones

Celades aseguró que no tiene nada que ver con las medidas restrictivas que el club ha impuesto en la ciudad deportiva para los medios de comunicación. «No tengo nada que ver, es una decisión del club y estoy completamente al margen».