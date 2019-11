"Es el partido más importante de la temporada"

Kang In Lee charla con Maxi, junto a Garay, ayer.

Kang In Lee charla con Maxi, junto a Garay, ayer. ignacio hernández/sd

«Vital». Albert Celades reconoce que el Valencia-Lille es el partido «más importante en lo que llevamos de temporada». El técnico habló de la importancia del encuentro con sus jugadores dentro del vestuario y sabe que el camino a seguir para ganar a los franceses es el de la segunda parte contra el Espanyol en Cornellà. El entrenador asegura que será fundamental contar con el apoyo de la afición y de la necesidad de hacer un partido «muchísimo mejor que en Francia». Además, confirmó que Gonçalo Guedes no estará disponible antes del parón de selecciones, no descartó al tocado Carlos Soler y apuntó que Mangala está «preparado» para debutar en una lista por la sanción de Diakhaby. No quiere perder «ni un segundo» pensando en el resultado del Chelsea-Ajax. Los octavos pasan por Mestalla.

«Es cierto que allí el Lille fue mejor en todo menos en el resultado (1-1) y vamos a tener un partido de mucha dificultad», destacó . «Ojalá tengamos más continuidad en las cosas buenas que hemos hecho, como la segunda mitad del otro día, que fue muy buena», deseó.

Celades dijo que a pesar de lo que hay en juego no le piden nada a la afición, ya que lo que quieren es darle cosas, aunque admitió que es fundamental que les empuje y añadió que está seguro de que todos van a entender la importancia del partido.

Además, dijo que no le «consta» que el grueso de los jugadores de la plantilla no quiera que el presidente Anil Murthy baje al vestuario tras los encuentros.



Gayà: "Lo afrontamos como una final"

El lateral izquierdo del Valencia José Luis Gayà aseguró que su equipo afronta el encuentro «como una final». «Lo preparamos como un partido fundamental y así es como vamos a entrar, lo tenemos que hacer con muchísima intensidad», señaló.

El lateral pidió el apoyo de Mestalla para esta cita pese a que se mostró consciente de las divergencias que hay entre un sector de la afición y la propiedad del club.

«Hay ciertas discrepancias con la directiva eso es evidente pero a nosotros eso no nos ayuda. Queremos que la gente esté con nosotros los 90 minutos porque luego vamos fuera y eso se nota», resaltó.

«La realidad es que hay que volver a la sintonía con la grada y así todo será más fácil. Mestalla tiene que empujar y así será más fácil. Esa olla a presión siempre se lo hace muy difícil al rival, que lo notará», añadió.

Gayà admitió que arrastran cierta irregularidad en su juego pero dijo no saber la razón: «Nos falta hacer un partido entero completo, hay veces que el cansancio influye pero no es excusa. Trabajamos para que no ocurran esos altibajos».

El defensa descartó que esa situación se deba al cambio de entrenador que se produjo tras la destitución de Marcelino García Toral y la llegada de Albert Celades y a la alternancia de sistemas que ha impuesto el catalán.

«Marcelino y Albert son diferentes, pero lo importante no es el sistema, sino la intensidad con la que afrontas el partido. Lo hemos demostrado. Al final el 4-3-3 tiene matices, hay veces que en defensa es un 4-4-2. Hemos hecho buenos partidos con los dos sistemas y tenemos que estar preparados para jugar con los dos», afirmó el lateral zurdo de Pedreguer en la rueda de prensa que ofreció junto a Celades.