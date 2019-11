Soldado de amor y odio

El próximo sábado el Valencia CF se encontrará con el Granada CF de Roberto Soldado, ex jugador del club entre 2010 y 2013. A sus 34 años, el '9' valenciano sigue sin dejar a nadie indiferente tanto en el campo como en la sala de prensa. Presente, gracias a una elevada eficacia durante tres temporadas, entre los artilleros históricos del club, el jugador formado en Don Bosco habla con frialdad sobre su paso por Mestalla. Él mismo es consciente de que entre el valencianismo no todo el mundo se acuerda únicamente de su grandes réditos goleadores. «Mi salida fue un momento complicado en lo personal. No había una situación fácil en el club. Habrá gente que me reciba bien y otra que me reciba mal».

Roberto Soldado nunca ha tenido 'pelos en la lengua'. El 1 de agosto de 2013 explicó sin filtros el porqué de su marcha al Tottenham, previo pago por parte de los ingleses de 30 millones. «Me voy porque no creo en el proyecto». Dos meses y medio después Peter Lim haría efectiva la compra del 82% de las acciones de la sociedad. El delantero forma parte de ese tipo de personas que acostumbran a decir lo que piensan, como cuando hace unos días bromeó con Dani Parejo en redes sociales a cuento del cuarto cumpleaños del hijo del capitán, comentando que «en breve» le iba a «cambiar de equipo» en referencia a la cercanía del Valencia-Granada.

El valenciano, 12 veces internacional con España, tiene ganas después de haberse perdido la última cita del Granada por acumulación de amonestaciones. La visita a Mestalla le motiva y avisa: «Ya he vuelto desde que me fui. Lo hice con la camiseta del Villarreal y las dos veces logré la victoria. Espero que esta vez sea igual, sólo pienso en los tres puntos». Curiosamente, antes de su fichaje para reemplazar a David Villa, Soldado encadenaba cuatro derrotas y un empate frente al Valencia con las camisetas de Madrid, Osasuna y Getafe. Sin embargo, en el curso 15/16 venció con el Submarino 1-0 en Vila-real y 0-2 en Mestalla. Al año siguiente el Villarreal volvió a ganar en València (1-3) con un primer gol de Soldado.

«Es difícil saber los puntos débiles del Valencia. Es una gran plantilla con jugadores muy buenos, campeones de Copa. Como vimos ante el Lille, supieron remontar. En las transiciones son fuertes y cuentan con un conductor como Parejo, que da equilibrio y calidad ofensiva. Si controlamos esos dos puntos, nos puede ir bien», analiza el '9'.



En el top de goleadores VCF

De vueltas a su pasado valencianista, Roberto Soldado dejó claro que dio todo en cada uno de los 141 partidos oficiales que jugó entre Liga, Copa, Champions y Europa League. «Cuando vestía la camiseta del Valencia CF siempre la defendía al 100%, ahora pienso en hacer lo mismo con la del Granada». Las cifras dan la razón a Soldado: autor de 82 goles durante tres temporada. Su promedio goleador –0.58 goles por partido– se halla entre los diez mejores de la historia, al contabilizar jugadores con más de 50 envites. Manuel Badenes es el hombre que más cerca se quedó de un 'imposible' como el gol por partido.

Después de dos derrotas consecutivas, el Granada sigue «con la misma línea de trabajo». «Vamos ahora a Mestalla con más ganas de afrontar el partido. Queremos tres puntos ante un rival muy complicado». Por último, Soldado se refiere a su enfado cuando es sustituido o sus nervios en el banquillo: «El cabreo cuando me cambia el míster es más conmigo mismo que por la decisión. Contra Osasuna sé que no lo hice bien. En cuanto a los nervios, es mi forma de vivir el fútbol, el día que no lo viva así, me iré a casa».