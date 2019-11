Peter Lim cambia el modelo

Mateu Alemany es historia del Valencia CF pero no sabe los motivos. El ya ex director general del club de Mestalla estuvo ayer jueves reunido en Singapur con Peter Lim durante una hora en la que el propietario del conjunto de Mestalla le comunicó que deja el Valencia CF y hace efectivo el acuerdo al que los abogados de ambos habían llegado días atrás, pero no le dijo los motivos de tal decisión. Tal cual. Lim no explicó a Mateu la causa de su salida. Poco después el club anunciaba de manera oficial el adiós de Mateu y lo hacía a través de un comunicado trufado de elogios hacia el ex director general: «Tras el principio de acuerdo ya alcanzado hace unos días para la rescisión de su contrato, el hasta ahora director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha mantenido en las últimas horas una reunión en Singapur para despedirse del máximo accionista, Peter Lim, antes de formalizar en los próximos días dicho acuerdo. El Valencia CF desea expresar públicamente su agradecimiento a Mateu Alemany en reconocimiento a su enorme dedicación, esfuerzo y logros a lo largo de su etapa en la entidad y le desea la mejor de las suertes en su trayectoria profesional».

El encuentro entre ambos fue cordial y en él no estuvo presente el presidente Anil Murthy que tampoco viajó a Singapur con Mateu, pero más allá de la cordialidad queda la realidad, y no es otra que la constatación definitiva de que la crisis del verano que comenzó exactamente cuando Peter Lim decidió volver a tener poder en la planificación deportiva y terminó por llevarse por delante a Marcelino, también se ha llevado por delante al mejor ejecutivo que ha tenido el club en los últimos años, y sobre todo, se ha llevado por delante un proyecto estable. Entre la salida de Marcelino y Mateu tuvo lugar la de Pablo Longoria, que por calificarlo de alguna manera, eran los ojos de Mateu en el mercado futbolístico. De momento, la ausencia del Jefe del Área Técnica, que viene a ser un secretario técnico, tampoco ha sudo cubierta, y en su ausencia Jorge López ejerce como técnico de la casa para abordar situaciones de primer equipo que se plantean en el día a día.

Una vez escenificado el fin del proyecto, no queda otra pregunta que hacerse: ¿Y ahora qué? Al respecto, dijo el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, el pasado martes antes del partido de Mestalla ante el Lille, que después del encuentro de Singapur «habrá cambios», y salvo que se refiriese a la salida de Mateu, no se esperan más en el plazo corto. Como viene afirmando este periódico desde hace semanas, el propietario del Valencia CF no tiene prisa en poner en marcha el nuevo proyecto y de momento no está previsto que se anuncie el sustituto de Mateu Alemany en la parcela deportiva. Las atribuciones que tienen que ver con las de director general las asume Anil Murthy y en adelante seguirá la búsqueda de un director deportivo. Estamos, por lo tanto, ante el fin de un proyecto estable que devolvió al Valencia CF al éxito, pero sobre todo, estamos ante un cambio de modelo, ya que no se contratará a un director general casi plenipotenciario con la posibilidad de tomar decisiones contrarias a las que propone el propietario como era Mateu hasta este verano en que Lim pasó a la acción. Ahora mismo, se busca un director deportivo pero no de un perfil poderoso o experimentado, al contrario, se busca una persona joven y preparada, que conozca el mercado y que tenga ganas de crecer.



Rueda de prensa de Mateu

Alemany tiene previsto estar el lunes en València para acudir a las oficinas del club y firmar la ruptura del contrato y el martes dar una rueda de prensa en la que no se espera que sea agresivo con el club, obviamente, ni tampoco con Meriton, Peter Lim o Anil Murthy. Al contrario, la intención del ya ex director general es despedirse de los aficionados por el mucho cariño que ha recibido desde que llegó y especialmente en los últimos meses, y agradecer al Valencia CF la oportunidad que le ha dado de regresar al mundo del fútbol profesional. Porque con el acuerdo al que ha llegado con Peter Lim, Mateu puede fichar ahora por cualquier club porque cobrará hasta el último día que ha trabajado, es decir, no cobra toda la temporada de contrato, y renuncia a las posibles primas por objetivos que pueda lograr el equipo esta semana.

A cambio quedan sin efecto las cláusulas que le impedían firmar por otro club. En este sentido, desde Barcelona se ha apuntado la posibilidad de que el FC Barcelona sea su próximo destino. De momento, Mateu se va de vacaciones.