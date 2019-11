España se olvida de Dani Parejo

Dani Olmo, polivalente delantero del Dinamo de Zagreb, es la principal novedad en la convocatoria de Robert Moreno con vistas a los últimos partidos de España en la fase de clasificación para la Euro 2020. En los próximo choques de la Selección frente a Malta y Rumanía de los días 15 y 18 de noviembre, que se disputarán respectivamente en Cádiz y Madrid, Dani Parejo será el principal ausente. José Luis Gayà, lesionado en la anterior cita, vuelve al equipo nacional, donde Rodrigo Moreno se ha afianzado como uno de los referentes de la nueva era. El '19' selló la clasificación matemática con el gol del empate en el último duelo en Suecia.

Eso sí, las tres provincias de la Comunitat cuentan con al menos un representante en esta convocatoria. Así, han sido citados los valencianos Raúl Albiol (Vilamarxant), Joan Bernat (Cullera) y Paco Alcácer (Torrente), los alicantinos Saúl Ñíguez (Elche) y Jose Luis Gayà (Pedreguer) y el castellonenses Pau Torres (Vila-real).

La historia de Dani Parejo en la Roja nunca fue sencilla. Después de destacar en las inferiores, al jugador de Coslada le costó más de siete años abrirse las puertas de la Absoluta. Desde el debut con Lopetegui en marzo de 2018 hasta la actualidad suma cuatro encuentros con la camiseta roja. Pese a la excelente actuación en marzo de 2019 contra Noruega en Mestalla (2-1) o la prometedora sociedad que nacía con Fabián, el seleccionador encadena dos listas olvidándose de Parejo. En esta ocasión los elegidos para acompañar a Busquets, Rodri, Saúl y el citado Fabián son Thiago y Cazorla.

Robert Moreno no quiso hablar de ausencias como la de Dani Parejo. «Lo bonito es hablar de los que están porque para mí como seleccionador es más fácil. Si tienes empatía con los que no han venido, eso y haberlos dejado fuera te quita el sueño», indicó el seleccionador desde el Museo del Prado. Desde allí Moreno marcó un reto para los dos últimos partidos de clasificación ante Malta y Rumanía. «La clasificación está hecha, pero el objetivo real es ser primeros y cabezas de serie. Eso requiere dos victorias. No se le da mucha importancia, pero hay seis grupos en la Euro 2020 y ser primero te asegura tener unos rivales menos buenos».

Aparte de José Gayà, los otros dos regresos sonados en la lista española de 23 seleccionados son los delanteros Álvaro Morata y Paco Álcácer, quien ha jugado 19 minutos en los últimos cinco encuentros de la Bundesliga por molestias en el tendón de Aquiles y de las que ya está recuperado. Respecto a la última citación de Robert Moreno se caen Reguilón, Diego Llorente, Ceballos, Sarabia y Luis Alberto. Además, Jordi Alba y Marco Asensio continúan siendo baja en la Roja por culpa de las lesiones.



La lista de convocados

Porteros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau López (Roma).

Defensas: Íñigo Martínez (Athletic), Sergio Ramos, Dani Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Raúl Albiol, Pau Torres (Villarreal), Bernat (PSG), José Luis Gayá (Valencia).

Centrocampistas Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern Múnich), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Nápoles), Santi Cazorla (Villarreal).

Delanteros: Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Dani Olmo (Dinamo Zagreb); Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Paco Alcácer (Borussia Dortmund).



Ferran, galones en la sub-21

Sin Olmo, Ferran Torres, el joven Ansu Fati, en la prelista de los mayores, o Cucurella sobresalen en los sub-21. De la Fuente dio la lista de 23 para los duelos clasificatorios para la Euro 2021, contra Macedonia del Norte e Isreal, en un Museo del Prado que cumple 200 años. Aparte de Ferran, que pasa por un momento dulce en el Valencia CF, también está citado Gonzalo Villar, medio del Elche.