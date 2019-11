El mejor Valencia CF de Celades

El Valencia CF de Celades arranca por fin. Lo que hasta ahora solo era una especia de montaña rusa se ha traducido con las tres victorias consecutivas en una reacción sostenida que situa al equipo en su mejor momento de la temporada. Así, después del terremoto del mes de septiembre y a pesar de las continuas bajas por lesión que están condicionando alineaciones y cambios, el equipo llega a este nuevo parón de LaLiga después de completar su partido más redondo en Mestalla, con un triunfo que dejó muy feliz a la afición y con todos sus objetivos de la temporada sin excepción al alcance.

Encadenar esas tres victorias es algo que el equipo no había logrado desde las últimas jornadas de la temporada anterior, las que le llevaron a conquistar finalmente una plaza Champions, una tranquilidad que no solo el equipo sino el proyecto en sí necesitaba como el oxígeno. Lo ha hecho realidad gracias a una buena segunda parte con remontada ante el Espanyol, en lo que ya se aventuraba como posible punto de inflexión, una media hora final explosiva con goleada en la Liga de Campeones al LOSC Lille y especialmente el triunfo de este sábado frente al Granada, completando el que posiblemente ha sido su partido más completo en lo que va de temporada. Al menos en Mestalla, donde el equipo estaba encontrando muchas dificultades para desarrollar su juego y sumar, no hay duda.

Una situación como la que se presenta, por las dudas que había generado el nuevo entrenador, las lesiones y el clima que se vivía en la grada de Mestalla, era algo impensable hace poco más de un mes, periodo que el Valencia CF sin embargo ha salvado con una única derrota en ocho partidos, la que sufrió en Pamplona después de quedarse con diez jugadores cuando mandaba 0-1 en el marcador. El equipo, en el ecuador de la fase de grupos, depende de sí mismo para estar en octavos de final de la Champions League y en LaLiga se mantiene en el grupo de cabeza, a 5 puntos de los líderes (ambos con un partido menos por las suspensión del Clásico Barça-Real Madrid) y a 3-4 del cuarto puesto.

Con respecto a la temporada anterior, el Valencia CF suma ahora 3 puntos más (20 por 17) a pesar de que entonces el equipo de Marcelino García también venía de lograr dos victorias consecutivas. La distancia con respecto al líder era de 9 puntos y de 6 hasta el cuarto puesto de Champions League. Un balance que entonces había conquistado con solo 3 victorias en 13 partidos, además de 8 empates.

A la vuelta de los compromisos de selecciones, el conjunto valencianista visitará al Betis en el Villamarín (sábado 23 de noviembre a las 16:00) con el regreso al escenario del título de la Copa del Rey conquistado el 25 de mayo ante el FC Barcelona, y posteriormente recibirá al Villarreal CF en Mestalla, será el sábado 30 a las 21:00.