Guerra abierta Rubiales-Murthy

La disputa entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Valencia CF por el reparto económico de la Supercopa de España continúa. El presidente del ente futbolístico, Luis Rubiales, contestaba duramente este martes a su homólogo, Anil Murthy, al que acusó de «ventajista» asegurando además que le resulta «extraño» el cambio de parecer del club blanquinegro desde la final de la Copa del Rey. Ese cambio, según revela, consiste en que «cuando todavía no se habían clasificado para la final era una buena noticia para ellos. Recuerdo que en la cena de la noche anterior a la final de la Copa del Rey me decía que teníamos que garantizar al menos un millón y medio de euros. Entonces, cuando hoy en día escucho que el Valencia CF 'solo' tenía garantizados dos millones y medio de euros de la misma persona que en aquella cena pedía un millón menos, pues es extraño».

Una información que el Valencia CF desmiente de manera tajante. Aseguran fuentes oficiales del club que no es cierto que Anil Murthy dijera algo así en la cena previa a la final de la Copa en Sevilla y que, todo lo contrario, lo que sí le transmitió una vez más a Rubiales es que la postura del club de Mestalla era que la final de la Supercopa la debían jugar el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa del Rey.

La guerra entre Rubiales y el Valencia CF, a la espera de que se conozca la decisión del mediador en el conflicto por los derechos económicos de esa Supercopa que se disputará en Arabia Saudí, es total. En declaraciones realizadas durante una visita a Palma de Mallorca, Luis Rubiales llega a sugerir al presidente del Valencia CF «que no participe en LaLiga y en la Champions». Estas son las palabras que no han hecho más que generar todavía más malestar e indignación entre los aficionados: Entendemos que en la Champions y en LaLiga hay ratios de cobro, si él no quiere participar en una competición donde el acumulado de trofeos tiene un peso específico, pues tampoco debería participar en LaLiga, y tampoco debería participar en la Champions League porque no todos los clubes cobran igual, porque hay un histórico que pesa mucho. Es fácil movilizar a las masas y lanzar un mensaje poco objetivo, pero esta es la realidad».



El Valencia CF la jugará

A pesar del conflicto que mantiene el Valencia CF con este nuevo formato de la Supercopa, primero por el cambio en las normas cuando ya había dos equipos que tenían el derecho adquirido para disputar la final y después con el desigual reparto de los grandes beneficios que supone llevar la competición a Arabia, el club en ningún momento se plantea una posición de fuerza como sería no acudir a disputarla. Por mucho que ya empiece a circular que sería el Real Betis el sustituto en ese supuesto, el Valencia CF estará en el mes de enero en Jeddah para pelear por el título.