"Me voy triste, estábamos en medio del proyecto"

El exdirector general del Valencia CF insta a preguntar al club sobre los motivos de su adiós, así como al máximo accionista. Él mismo confiesa no entender el porqué. Tampoco el hecho de romper con lo que había cuando había dado éxitos: Dos clasificaciones para la Champions y el título de Copa. «No lo entiendo porque me considero un hombre de club. En los clubes profesionales hay códigos y el básico es 'si ganas, no toques nada. No te muevas, que además no ganas mucho y es muy difícil'. Estoy muy triste por dejar el Valencia. Me siento triste porque el Valencia está en un momento extraordinario para dar el salto competitivo, porque estábamos en medio del proyecto... La Copa dio un plus de autoestima que se está viendo. Sabíamos que después de la segunda clasificación Champions el equipo tendría más confianza. Si siguen haciendo las cosas bien, marcaremos diferencias con los otros 16 equipos de la Liga. Hay una grandísima plantilla para acercarse bastante a la zona noble. Irme en este momento me duele. No tengo más explicación», afirmó emocionado el hombre que llevó a Singapur un informe en su tablet sobre 30 meses de gestión desde marzo de 2017: resultados, aumento de los ingresos, del valor de la plantilla, de todas y cada una de las operaciones...

La respuesta de Lim a todo el trabajo realizado, resucitando al club de dos temporadas perdido en la tabla, fueron «comentarios muy positivos».

Por otro lado, Alemany no contradijo la versión de Marcelino sobre la Copa del Rey como punto de conflicto. El ex director general admite como fue el vestuario el que hizo mover el rumbo tomados en los despachos de priorizar la clasificación para la Champions y competir el torneo del K.O con teóricos suplentes. El problema radicó en que no caló en Lim la motivación de los futbolistas por la Copa y el poder de influencia de un vestuario. «No llegó la comunicación a Peter Lim. El vestuario estaba ultramotivado por pasar la eliminatoria. Faltó entender que cuando un vestuario se conjura para algo hay que apoyarlo, sacar lo positiva para esa competición y utilizarlo en las demás. Esa lectura me hubiera gustado mostrársela a Peter. Ese día, contra la ortodoxia, nos metió en la Champions. En el fútbol no existen parámetros fijos y hay que tener cintura para cambiar rumbos con las sensibilidades de un equipo».