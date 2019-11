El Valencia prepara salidas

Mateu Alemany ya es historia del Valencia CF. El pasado lunes por la tarde firmó la ruptura de contrato con el club de Mestalla tras reunirse con su propietario Peter Lim en Singapur, y el martes ofrecía una rueda de prensa en la que se despidió del Valencia CF y, sobre todo, de sus aficionados: «Me voy triste, me duele. Sobre todas las cosas, quiero agradecer el cariño que me han mostrado los aficionados del Valencia CF. Porque llegué hace dos años y medio y el trato que he recibido ha sido impresionante. Desde el primer día, incluyendo los malos tiempos, en la calle, en Mestalla, en los restaurantes, en el gimnasio... en todos sitios solo he recibido cariño. La ciudad y sus aficionados conmigo se han portado de 20, ha sido increíble» dijo.

Pero dijo más cosas, dijo que el cambio en la estructura del Valencia CF ha sido profundo y que en su opinión, el Valencia CF debería contratar a algún profesional más. Y en este punto es cuando llega la gran pregunta que se hace el aficionado del club de Mestalla. Desmantelada la estructura que devolvió al conjunto blanquinegro a la Liga de Campeones y lo hizo campeón de Copa del Rey, ¿ahora qué? ¿Qué planes tiene el Valencia para el futuro? Como ha venido publicando SUPER, el plan es que no hay plan para lo inmediato y la intención es contratar un director deportivo para, aproximadamente, los meses de febrero y marzo de 2020.

Esto quiere decir que para el mercado de invierno, que está a la vuelta de la esquina, el Valencia CF cuenta con Jorge López, como director deportivo en 'funciones', si es que se le puede calificar así, ya que en realidad se trata de la persona del organigrama técnico del club que en ausencia de director deportivo, asume algunas situaciones del primer equipo que no pueden esperar. En este sentido ya ha señalado varias veces en rueda de prensa el entrenador valencianista Albert Celades, que es con Jorge López con quien departe habitualmente y desde que llegó. Todo esto, tutelado por el presidente Anil Murthy, que hasta que se nombre la nueva estructura, y falta de saber si en ella habrá un director general, asume esa cartera.

Por lo tanto son ellos tres, Murthy, Celades y Jorge López, quienes van a liderar las próximas decisiones a tomar en el mercado de invierno así como algunos asuntos que comienzan a ser de urgencia como las renovaciones de Ferran, con cuyo agente el presidente se reunió en dos ocasiones antes de viajar la semana pasada a Singapur, Carlos Soler y Cristian Rivero. En cuanto a cambios en el primer equipo, no se descarta que se produzca la salida de algún futbolista, o incluso dos, siempre bajo el criterio del entrenador Albert Celades, que es en materia deportiva la máxima autoridad en estos momentos en el Valencia CF, pero sobre todo, se trabaja intensamente en la búsqueda de un futbolista que le pueda dar descanso al capitán Dani Parejo, que lo tiene que jugar todo.

Paralelamente, el presidente Anil Murthy sigue con sus reuniones constantes con representantes de futbolistas y sobre todo, con posibles candidatos tanto a la dirección deportiva como a la dirección general, sin olvidar tampoco el asunto de la portavocía, ya que también se ha barajado la posibilidad de fichar un portavoz -Mendieta estuvo en la agenda- ya que en la persona de Alemany se aglutinaban las tres funciones, director general, director deportivo -apoyado por Pablo Longoria-, y portavoz.

La intención del Valencia CF es que el nuevo director deportivo ejerza a partir de febrero/marzo para que tenga tiempo de hacer un diagnóstico de la plantilla y pueda ordenar las posibles ventas de verano, ya que salvo cambio de planes, es más que posible que antes de junio de 2020 se produzca la salida de algún futbolista importante de la plantilla. En sentido, en las cuentas que ha presentado de manera oficial el club, se contempla un desfase presupuestario de 40 millones de euros que habrá que cubrir vendiendo jugadores. Sin ir más lejos, la decisión de Peter Lim el pasado verano fue la de traspasar a Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid, operación que finalmente quedó frustrada por los problemas financieros del conjunto colchonero y de la que Mateu Alemany y Marcelino no fueron informados, tal como confirmó el ya ex director general en su rueda de prensa de despedida.