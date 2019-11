"Me enorgullece haber jugado ya 200 partidos"

Rodrigo está «orgulloso» de haber cumplido 200 partidos oficiales. «Me enorgullece muchísimo haber alcanzado esta cifra, es mi sexta temporada en el club, me acuerdo el día que llegué y la expectativa que se había generado, estoy super contento y feliz, solo tengo que agradecer a todas las personas. Ha habido muchos cambios, pero hay personas que están desde que llegué, siempre he intentado hacerlo lo mejor, de alguna manera he ayudado a que el club volviera a estar ahí entre los mejores, en la Champions, volver a conquistar un título, ser un jugador importante en los últimos años desde la humildad he de seguir con esa humildad».