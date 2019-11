Celades: "El recuerdo de la final puede ayudarnos"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró ayer que el recuerdo de la Copa del Rey que el equipo valencianista conquistó el pasado 25 de mayo en el Benito Villamarín ayudará a su equipo en el choque de este sábado contra el Betis, en ese mismo escenario.

«Puede ayudar, eso siempre pasa. Hay campos en los que estás más a gusto, la predisposición es mejor. Es un estadio de muy buen recuerdo y bastante próximo. Nos ayudará a afrontar el partido con una buena mentalidad y ojalá nos ayude a ganar», señaló.

El entrenador catalán dijo que el Betis «no está con tantos puntos como uno podría prever pero es un equipo lleno de talento, su comportamiento en casa no es excelente pero es bueno y esperamos al mejor Betis». «Individualmente tiene jugadores de primer nivel, no les han salido las cosas como esperaban pero no nos confiamos», señaló Celades, que aseguró que están centrados exclusivamente en este choque «pese a la importancia del partido del miércoles contra el Chelsea, que todos sabemos».

«El objetivo es seguir sumando victorias, esa es la intención pese a las bajas porque como decimos es una oportunidad para otro y la gente está respondiendo de manera increíble», señaló el entrenador, tras haber sumado tres triunfos seguido antes del parón pese a una plaga de lesiones. Celades habló de la inclusión del canterano Javi Jiménez en la lista y dijo que lo conoce «de las inferiores de España, que sube con nosotros a entrenar y que creemos que nos puede ayudar».