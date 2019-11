No puede ser un partido más

Quince días sin fútbol son demasiados. El Valencia CF regresa hoy a la Liga y lo hace tratando de no pensar en el importantísimo partido que tiene la semana que viene ante el Chelsea en Mestalla, en el que de ganar, logrará la clasificación matemática para los octavos de final de la Liga de Campeones. Y eso es mucho pero será otro día, este sábado lo importante es sumar los tres puntos ante el Betis.

Y no será un partido más porque todos y cada uno de los valencianistas recordarán qué pasó la última vez que el Valencia CF visitó el Benito Villamarín. En una perfecta elipsis en el tiempo, en el caño de su Centenario el equipo que tiene en sus genes la leyenda de ser Bronco y Copero, ganó la Copa del Rey ante el FC Barcelona de Messi siendo, precisamente, más bronco y copero que nunca. Aquel Valencia CF de Marcelino logró la cuadratura del círculo, pero por mucho que el fútbol no entienda de pasados porque solo vive de la rabiosa actualidad, pocos futbolistas del Valencia CF podrán evitar recordar aquel encuentro cuando lleguen al estadio. Incluido el holandés Jasper Cillessen, que fue titular pero nada pudo hacer ante las embestidas de los ahora sus nuevos compañeros de equipo.

Por si acaso, Albert Celades ha prohibido a sus futbolistas mirar más allá de este sábado en el calendario porque es demasiado tentador no echarle un vistazo al miércoles de la semana que viene, día que el Chelsea visita Mestalla y en juego están los octavos de final de la Liga de Campeones, pero la mejor manera de afrontar ese partido es llegar a él con un buen resultado, y la mejor manera de lograr un buen resultado ante el Betis es olvidarse del partido con el Chelsea. El fútbol y su componente anímico tienen estas paradojas. Y repitió el mensaje en público el entrenador valencianista, por si a los jugadores no les ha quedado claro: «Sería un error pensar en el Chelsea a pesar de la importancia del partido del miércoles», dijo el técnico español en rueda de prensa.

El entrenador del Valencia CF tiene que luchar contra el calendario para evitar que el exceso de celo de sus futbolistas por hacer algo bonito en la Champions se convierta en relajación en la Liga, y además contra las muchas e importantes lesiones que hacen que su margen de maniobra a la hora de completar las listas de convocados y confeccionar un once titular, sea mínimo. Tanto, que hasta puede decirse que tiene que limitarse a alinear lo que tiene disponible. De momento para el Villamarín no tiene por lesión a Guedes, Kondogbia, Coquelin, Cheryshev, Piccini, Sobrino y Diakhaby. De hecho, se ha visto obligado a meter en la convocatoria a Carlos Soler, que no está en plenas condiciones y como él mismo dijo en sala de prensa, «nos puede ayudar», y a completar la convocatoria con dos canteranos, Vicente Esquerdo y Javi Jiménez. Más que el entrenador del Valencia CF, Celades parece Alonso Pérez de Guzmán, Duque de Medinasidonia, partiendo con su Armada Invencible para tener que luchar contra los elementos.

Eso sí, en favor del marino Celades queda que enfrente no tendrá la armada inglesa ni una mar brava en el Canal de la Mancha esperándole para hundir sus barcos, tendrá un Betis casi tocado de muerte. A principio de temporada el equipo andaluz estaba llamado a ser uno de los protagonistas y animadores del campeonato, y lejos de ello, lejos de pelear por un puesto de Champions o de Europa League, por detrás suyo solo están los tres equipos en descenso, Celta de Vigo, Espanyol y Leganés. A los gallegos les saca cuatro puntos, de ahí que si el Valencia CF gana hoy en el Villamarín, a Rubi no lo salva ni un milagro, porque la sombra de Quique Setién es tan alargada, que hasta buena parte del vestuario verdiblanco reclama su regreso, y ese tal vez sea el peor enemigo del técnico bético. ¿Quieren sus jugadores que siga?

Vuelve el Betis ante los suyos tras el varapalo del derbi ante el Sevilla (1-2) y después de un parón de dos semanas en el que, a falta de fútbol doméstico, la permanencia o no de Rubi en el banquillo bético ha sido la comidilla de aficionados y medios de comunicación.

Aislado en la medida de lo posible, el de Vilasar de Mar se ha centrado en lo suyo a la espera de encontrar el bálsamo en forma de resultado que le permita seguir su proyecto en Heliópolis, lo que consiguió antes del partido ante el Sevilla al encadenar una victoria ante el Celta (2-1) y un meritorio empate a cero en el Bernabéu ante el Real Madrid.

Sabedor de lo mucho que se juega, el técnico bético afronta el encuentro ante los de Albert Celades con la baja segura del central marroquí Zou Feddal, sancionado por acumulación de amonestaciones, y del extremo Cristian Tello.