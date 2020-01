Celades: "No nos hemos rebelado ante la dificultad"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, señaló que no cree que el equipo esté inmerso en una crisis pero admitió que le sorprendió que en los últimos dos encuentros no haya reaccionado ante las dificultades como siempre había hecho y dijo que deben recuperar esa capacidad.

"No hablaría de crisis, no creo que sea así. No es lo que nos gustaría pero se pueden perder dos partidos seguidos. Es cierto que han sido dos partidos en los que la imagen no ha sido buena y queremos revertir esa situación", señaló en una rueda de prensa.

"Somos conscientes de lo que ha pasado en Arabia y en Mallorca y tenemos que rebelarnos. Hay que darle la vuelta a una situación que no es crítica pero no es la mejor y mañana una oportunidad para hacerlo", apuntó en referencia al partido copero ante el Logroñés.

El entrenador dijo que lo que más le ha "sorprendido" de las últimas dos derrotas "es que el equipo había reaccionado muy bien en momentos difíciles y no ha sido así, tenemos que volver a hacer estas cosas tan buenas".

"La desconexión puede pasar en un momento determinado pero lo que más he sorprendido es que no nos hemos rebelado ante ella y nos ha costado reaccionar. Ha sido una gran sorpresa cuando el equipo había demostrado lo contrario", insistió.

El entrenador reconoció el peso que tiene Rodrigo Moreno en el equipo pero dijo que su ausencia no explica la mala actuación del equipo en estos dos encuentros.

"Es un jugador diferencial para nosotros y una baja así se nota pero no nos podemos excusar en lo que ha pasado por no tenerlo, independientemente de que es un jugador de grandísimo nivel", concluyó.