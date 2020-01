Garay se convierte en más importante que nunca

El día después del desastre en Palma, la Ciudad Deportiva de Paterna acogió al Valencia con el mismo escenario del estadio de Son Moix: lluvia, viento y mucho frío. A las once y diez de la mañana, el equipo salió a los campos de entrenamiento con las bajas de los lesiones habituales en las últimas fechas: Rodrigo, Manu Vallejo, Gonçalo Guedes y Cristiano Piccini. Al contrario, la buena nueva fue ver trabajar sobre el césped en compañía de suplentes, el no convocado Thierry Correia y el joven Pablo Gozálbez a Ezequiel Garay. El defensa de 33 años tuvo que perderse el partido del domingo en las Islas Baleares por un golpe en el tobillo el pasado martes. Resguardo por completo de las inclemencias del tiempo, como algún otro compañero, Garay trabajó con balón al lado de hombres como Rubén Sobrino, Kang In Lee, Mangala, Kondogbia, Ferran Torres, Jaume Costa y Pablo Gozálbez, hábil medio ofensivo que este domingo jugó su primer partido como titular con el Valencia Mestalla en la derrota ante el CD Castellón (1-2).

Los titulares en Mallorca, por su lado, continuaron ejercitándose en el interior del gimnasio tras el calentamiento, tónica habitual en los días posteriores a un enfrentamiento. Albert Celades, técnico del equipo, acompañó a los no titulares sobre el césped desafiando al mal tiempo abrigado hasta arriba.

Francis Coquelin, que terminó con dolor en el cuello por un manotazo fortuito de un compañero, salió sin aparentes problemas a entrenarse con el resto de titulares en el gimnasio. Más tarde salieron directos al gimnasio, otros dos titulares: Diakhaby y Cheryshev. En cuanto a Denis Cheryshev, según el club, en los momentos finales del primer tiempo en Palma sintió un «pinchazo» en el muslo. Celades lo cambió en el 44'. En principio, la molestia no parece de seriedad.

La recuperación de Garay, en principio, para el sábado 25 frente al Barcelona aliviará los problemas en la salida de balón que experimentó el Valencia en Mallorca contra la exigente presión con la que los de Vicente Moreno comenzaron el partido. Para estar en la visita del Barça, ese es el objetivo con el que también trabaja Rodrigo Moreno. El hispano-brasileño está haciendo todo lo posible para llegar al partido del sábado. Para eso tendría que incorporarse a los entrenamientos el próximo jueves.