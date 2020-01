Quique Setién pide el fichaje de Rodrigo

La llegada de Quique Setién al banquillo del FC Barcelona ha cambiado radicalmente la recta final del mercado de fichajes de invierno. Aunque el FC Barcelona trabajaba otras opciones para sustituir la ausencia de Luis Suárez en el equipo, el técnico cántabro ha puesto sobre la mesa el nombre de Rodrigo Moreno, que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del club azulgrana.

El Valencia CF, tras obtener el pase a los octavos de final de la Champions había tomado la determinación de no sacar en enero futbolistas importantes. El interés del Barça se puede decir que le ha pillado a contrapié y de momento el club se mantiene a la expectativa y con el propósito de no bajar el precio que ya le puso en verano, unos 60 millones de euros, y que finalmente no pudo asumir el Atlético de Madrid. El coste de la operación es lo que a día de hoy frena al Barça, que no tenía previsto un desembolso de este calibre en el mercado de invierno y necesitaría hacer más movimientos en su plantilla para poder lanzarse a por Rodrigo o convencer al club de Mestalla para que acepte una cesión (por la que pagaría una cantidad importante) con opción de compra obligada pero aplazada al verano, por una cantidad incluso superior a esos 60 millones. Lo que está claro y confirmado es que el FC Barcelona lo quiere, como tanteó también al delantero el pasado verano tras la final de la Copa, y que ahora tiene que fichar un delantero antes del 31 de enero. Setién, que admira al hispano-brasileño desde siempre, sería el principal valedor de este fichaje.

Setién contestó ayer martes a la pregunta de si el Barcelona está negociando por un delantero: «Es verdad que estamos hablando de ese tema, pero todavia tenemos que madurar las cosas un poco más. Todavía no puedo contestar sobre este tema, ni creo que deba hacerlo. Hemos hablado algunas cosas pero son temas internos y no hemos concretado nada. Casi mejor que no me preguntéis esas cosas y así nos evitamos perder el tiempo», fue su respuesta en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey ante el Ibiza.

En realidad, lo que ha de madurar el Barça es si puede cuadrar los números y trasladar al Valencia CF una oferta que convenza a Peter Lim, porque Rodrigo es un futbolista básico en los planes de Celades. El Valencia CF, en el caso de quedarse sin él, tendría que acudir al mercado e invertir una parte importante para conseguir un recambio. Es esta ocasión no hay dudas, si Rodrigo llegase a marcharse, el Valencia CF se reforzará con un delantero al menos antes de que cierre la puerta el mercado de invierno.

De momento, la prioridad del Valencia y de su nuevo director de fútbol César Sánchez es la de reforzar el lateral derecho. Para colmo, este sábado se enfrentan Valencia CF y Barcelona en Mestalla, un partido en el que Rodrigo podría regresar después de la lesión.