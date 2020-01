La Cultural Leonesa, rival del Valencia CF en la Copa

La Cultural Leonesa será el rival del Valencia CF en los octavos de final de la Copa del Rey, según el sorteo realizado esta tarde en la sede de la RFEF en Las Rozas.

El equipo leonés es la sensación del torneo del KO tras eliminar anoche al Atlético de Madrid por dos goles a uno. La eliminatoria se disputará a partido único entre el martes y el jueves de la próxima semana en el Estado Municipal Reino de León.

El Valencia ha visitado a la Cultural Leonesa en partidos de Primera y de Segunda División, pero nunca en la Copa del Rey. Hasta el momento son cuatro los partidos oficiales entre ambos conjuntos, dos correspondientes a la Liga de Segunda División de la temporada 29-30 y los otros dos a la Liga de Primera de la campaña 55-56, la única que la Cultural ha jugado hasta el momento en Primera.

En la temporada 29-30 el Valencia ganó ambos partidos, por 3-1 el de la primera vuelta en Mestalla y el de la segunda en tierras leonesas por 0-3, con dos goles de Molina y uno de Pasarín en terreno valencianista y tantos de Vilanova, Costa y Rino a domicilio.

Un cuarto de siglo más tarde, el Valencia regresó a León para jugar en Liga y perdió por 3-0 en la que ha sido su última presencia en aquella ciudad y en el que fue uno de los únicos cinco encuentros que su rival ha ganado en Primera. En Mestalla, en la segunda vuelta del torneo, hubo un empate a uno con gol de Pla para el Valencia.



Celades advierte

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, advirtió de que la Cultural Leonesa, con el que ha quedado emparejado su equipo en los octavos de final de la Copa del Rey, tiene potencial para muchas cosas como ha demostrado al eliminar a Atlético de Madrid.

"No he podido ver el partido, pero ganó a un equipo tan bueno y tan grande como el Atlético", insistió Celades en una rueda de prensa en la que no quiso especificar sí prefería a un rival de categoría inferior como el conjunto leonés o a un rival de Primera División.

"Cualquier opción es muy difícil, todo cuesta mucho. Ya lo hemos visto en esta ronda, en la que varios `primeras' han caído y nos tendremos que preparar muy bien para este partido", concluyó.

Por su parte, el Villarreal CF se enfrentará en Vallecas al Rayo Vallecano, que también eliminó a un primera: el Betis.