El VCF exige opción de compra obligatoria por Rodrigo

El FC Barcelona se ha pasado de listo. Una cosa es llamar al Valencia cuando faltan 15 días para que se cierre el mercado de fichajes de enero y mostrar de manera oficial el interés por fichar a Rodrigo, y otra que cuando llegue la hora de la verdad no ponga sobre la mesa una cantidad de dinero acorde a lo que es el futbolista en estos momentos, y acorde a lo que dice el mercado. Y sobre todo, que no tenga la intención de satisfacer las pretensiones económicas del Valencia CF, que es el club propietario del jugador.

Según publicó ayer el diario Sport, el Barça ha propuesto al Valencia CF una cesión hasta final de temporada con una opción de compra que no sea obligatoria, que el Valencia CF no acepta, el club de Mestalla acepta que si el pago del traspaso no es en enero, sea en junio pero que sea obligatorio. Pues bien, como el Barça no quiere poner la opción de compra obligatoria propone una penalización en favor del club de Mestalla si en verano no compra al jugador. Este periódico ha podido saber que el Valencia CF ha rechazado la oferta barcelonista y que además, no ha sentado nada bien. En el club de Mestalla no se entiende que el Barça llame para interesarse de manera oficial por Rodrigo y que después no pague lo que pide, que es muy claro; sesenta millones de euros, a pagar ahora o a pagar en verano con una opción de compra obligatoria. Es más, tampoco ha sentado nada bien que en la primera oferta el conjunto azulgrana intentara meter en la operación, para abaratar pagos, a dos futbolistas del Barcelona B como son el delantero valenciano Abel Ruiz y el lateral derecho Moussa Wagué.

Y a todo ello se añaden las palabras del entrenador barcelonista, Quique Setién que se ha dedicado en rueda de prensa a lanzar elogios a Rodrigo un día antes del partido de hoy en Mestalla después de haber sido él quien ha pedido su fichaje. A Setién le preguntaron si le gusta Rodrigo y respondió que le gustan todos los grandes jugadores, y que no le gusta su regreso al equipo tras lesión porque «es un jugador extraordinario, le puede complicar la vida a cualquiera y yo habría preferido que no hubiera jugado».