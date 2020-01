El club aprieta por Florenzi

El Valencia CF está en negociaciones para firmar al lateral derecho de la Roma Alessandro Florenzi, una operación que ha reabierto el club en las últimas horas después de que quedase descartado en las conversaciones con el Barcelona el nombre de Nelson Semedo. La prensa italiana desvelaba este martes una reunión en Trigoria entre la Roma y el representante de Florenzi, Alessandro Lucci, en la que puso sobre la mesa la salida del jugador con dirección al Valencia CF. Es efectivamente el futbolista por el que pelea el club de Mestalla en esta recta final del mercado, que se haría mediante una cesión con opción de compra sobre la que, al cierre de esta edición, no se había llegado a un entendimiento total.

La operación por tanto no está cerrada, desde el club de Mestalla aseguran que existen todavía dificultades para concretar el fichaje de uno de los laterales que la secretaría técnica puso sobre la mesa para reforzar la plantilla en este mercado de invierno. El jugador, según estas informaciones, habría dado el sí porque su deseo es salir de la Roma, después de no encontrar un entendimiento con su entrenador, Paulo Fonseca. No se quiere perder la Eurocopa con Italia y está convencido de que en el equipo de Albert Celades tendría minutos y espacio para dar su mejor rendimiento en estos meses que restan hasta final de temporada.



Cedric Soares

No es la única vía que tiene abierta el Valencia CF para esta posición, aunque el tiempo apremia y ahora mismo la opción de Florenzi es la que más garantías ofrece, sobre todo porque se han caído otros objetivos como en su día Joao Cancelo, que se queda en el Manchester City, y el mencionado Semedo, por el que el Barça no ha dado el OK para su cesión a pesar de la insistencia de Peter Lim en la negociación de Rodrigo. Alguna bala le queda en la recámara al Valencia para estos últimos días, en el caso de que no haya entendimiento con Florenzi. De la lista de laterales que manejaba el club hace un mes, uno de los que todavía podría entrar en escena es Cedric Soares, lateral portugués que juega en el Southampton de la Premier League, tiene 28 años, es del agrado de Celades, y acaba contrato con su actual club el próximo 30 de junio.