El Valencia CF se juega hoy el pase a cuartos en León

Salir como si la Cultural Leonesa fuera el Barcelona. Cualquier otra cosa será sinónimo de problemas. Y si no que se lo pregunten al Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone cayeron eliminados de la Copa del Rey en el Reino de León hace solo seis días. El Valencia no puede permitirse una campanada igual. La ocasión lo merece. El equipo está a 90 minutos de los cuartos de final. O lo que todavía motiva más. A solo 180 minutos de otras semifinales coperas. El vestuario quiere la Copa. La siente como suya. Le tienen un cariño especial. Es una competición que dado muchas alegrías y ha marcado sus carerras deportivas de este grupo de jugadores. La plantilla sueña con volver a llegar lejos un año después. Eso sí, todo pasa por salir enchufados. Sin correr no se gana a nadie. Ni siquiera a la 'Cultu' de Segunda B. La lección está aprendida. Bien lo saben los capitanes.

«Fui crítico tras lo de Mallorca, pero dije la verdad. Si no juegas con esta intensidad es muy difícil. Aquí en Mestalla se puede ganar, pero fuera es imposible. Esta intensidad hay que aplicarla en todos los partidos». Fueron las palabras de José Luis Gayà a la finalización del partido contra el Barcelona. El lateral izquierdo señaló el camino de la reacción en Son Moix y volvió a hacerlo el sábado en Mestalla en medio de la euforia por destrozar al Barça de Quique Setién. Ahora hay que mantenerse. Albert Celades incidió en lo mismo en rueda de prensa. Para él la clave del partido será igualar la motivación de la Cultural. Técnico y jugadores son conscientes de que el Valencia sufrirá si no salta al Reino con su versión más competitiva. «Venimos de hacer un buen partido contra el Barcelona, venimos de dos partidos sin encajar goles y claro que sí, la motivación para la Cultural será máxima y para nosotros tiene que ser igual. Será un contexto similar al de Logroño y lo afrontamos con la mejor actitud y mentalidad, como así merece un partido de esta ronda de la Copa del Rey. Estamos focalizados de la mejor manera, como lo afrontamos la semana pasada en Logroño». decía Celades.

El técnico espera un escenario de partido similar al que se encontraron en Las Gaunas. Su planteamiento también puede ser muy parecido. La idea del cuerpo técnico es dosificar esfuerzos y dar oportunidades a los jugadores menos habituales sin que el equipo quede descompensado. Como contra el Logroñés puede ser un partido para los Kang In Lee, Mouctar Diakhaby, Jaume Costa, Eliaquim Mangala, Vicente Esquerdo y hasta para el mismísimo Thierry Correia. De hecho, Celades se ha dejado fuera de la lista a dos titulares como Daniel Wass y Ezequiel Garay pensando en el Valencia-Celta del sábado.

La 'Cultu' no lo pondrá fácil. Los de José Manuel Aira son más que un Segunda B. A su condición de 'matagigantes' de la Copa hay que añadirle una racha de 27 partidos sin perder en su estadio.