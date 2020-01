Jaume evita el descalabro

Hay partidos que invitan a la reflexión y el de ayer contra la Cultural, tras haber rozado el descalabro, es para darle muchas vueltas. Sin embargo, aunque se juegue mal, el fútbol es al final una combinación de talento y espíritu más una serie de intangibles que, un año después de Hugo Duro, volvieron a aliarse con el Valencia. Todos los momentos claves antes del show final, incluidos los dos disparos de la Cultural contra la madera, volvieron a favorecerle. La Cultural llegó a la tanda, pese a su entusiasmo, sin haber superado esa última jugada en la que se vio patas arriba. Jaume Doménech, un portero de finales, le comió la tostada a los dos primeros lanzadores. Y lo que iba para drama terminó en un paseo en barca. Ante Lucas Giffard, uno de los héroes ante el Atlético, no falló nadie. Pudo más el talento y el espíritu de Jaume, agigantado cuando el área se convirtió en un suburbio. Después de tres porterías a cero consecutivas, un detalle nada baladí, suyo fue el gran mérito del pase a los cuartos de final.

El Valencia, más allá del subidón contra el Barça, venía simplemente de cumplir el expediente en la anterior eliminatoria. Y a punto estuvo de consumar un fracaso absoluto ante un rival del mismo pelaje que había sido el Logroñés. Sergio Benito, un chaval de Vallecas con barro hasta las cejas, estuvo a punto de llevárselo por delante. Un gol suyo hace una semana, pese a no ser el titular, le había convertido en ídolo local. Parecía que la Cultural, completamente in crescendo, ni siquiera se conformaba con el tiempo extra. Había olido el miedo en el equipo de Celades. Hasta los jugadores más potables, entre ellos y por sorpresa Correia, se volvieron de mantequilla. Al rescate no aparecía nadie, ni siquiera Ferran. Y con el Reino de León convertido en una jaula, el Valencia arañaba los barrotes buscando cómo sentirse en libertad.

Se veía venir que la prórroga, con fantasmas por todas las esquinas, iba a ser un padecimiento. Por descontado lo fue. Nada más empezar Luque chutó a la madera. La Cultural, que se lo estaba pasando en grande, exponía al Valencia a sus miserias. Para conseguirlo apenas le bastaba con orden y complicidad en el despliegue. Así es como arrastró a su rival a la confusión. Incluso al asedio. Otro suplente, Giffard, hizo la primera parada de la noche en plena prórroga. Ferran tuvo las dos mejores oportunidades, ambas tras haberse sobrepasado ya de largo el minuto 100. El escenario, saltaba a la vista, no acompañaba. Tampoco los antecedentes. En ese estadio se había producido la gran sorpresa hasta ahora en este torneo todavía a partido único. La víctima, un equipo afectado por los mismos males que el Valencia, especializado ultimamente por dejarse igualar ante rivales menores que le ponen tesón.

Como en Las Gaunas, sin sentirse en la necesidad de poner toda la carne en el asador, el once volvió a ser una mezcla de titulares con suplentes. La gran diferencia estaba en la delantera. No jugaba Maxi Gómez, el delantero con el don de bajar los centros que no encontraban rematador. Celades detectó rápido el problema y le dio la última media hora, en la que el Valencia ganó presencia en el área contraria.