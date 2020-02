Celades: "Estamos abiertos a fichar un defensa aunque no pueda jugar la Champions"

La enfermería del Valencia CF sigue siendo protagonista. La operación de Ezequiel Garay, los problemas de Gayà y Gameiro, Rodrigo o Guedes son algunos de los nombres propios que ha tenido que abordar Albert Celades en la rueda de prensa previa al encuentro de este martes de Copa del Rey en Los Cármenes.

La baja de Garay condiciona mucho el planteamiento hasta final de temporada, de hecho el técnico ha reconocido que el club se plantea fichar un recambio para el central aunque no pueda jugar la Champions League. También ha dejado claro, que pese a la lesión de Garay, es partidario de que la renovación del central siga su curso.



Rueda de prensa íntegra

¿El Valencia va a fichar por la lesión de Garay?

Sí, Garay será operado en las próximas horas y sí es cierto que estamos abiertos a hacer incorporaciones porque tenemos esta posibilidad y dentro de esta posibilidad es verdad que en caso de incorporar a este jugador no podrá jugar competiciones UEFA, solo competiciones locales.



¿Cómo está Mangala? ¿Está preparado para jugar de titular?

Bien, está bien, es un jugador más de la plantilla que hasta ahora no ha jugado demasiado, pero está bien, está preparado y es un componente más de la plantilla.

Garay estaba en una situación de renovar. ¿Se tiene que renovar a Garay a pesar de la lesión?

Sí, pienso que tiene que seguir el curso abierto de la negociación, es una baja muy importante, es un golpe muy duro para el equipo y especialmente para Ezequiel que le va a tocar pasar por el quirófano y pasar por una fase muy dura, es una lesión de larga duración. Estaba muy cerca de llegar a un acuerdo y ahora lo que queremos es que se opere, que se vuelva a València y sigan las conversaciones para llegar a un acuerdo.

¿Qué partido es para usted el partido de la semana?

El de mañana, es nuestro planteamiento, tenemos un partido de Copa contra un rival que lo está haciendo bien especialmente en su campo con un rendimiento muy grande, el fin de semana ya llegará.



¿Es una buena oportunidad para que Diakhaby dé un paso adelante?

Es un jugador en el que confiamos muchos, si no hubiese tenido las lesiones que tuvo hubiese participado más. Es un momento para que dé un paso adelante y tener un rendimiento mucho más continuo, no tenemos ninguna duda de lo que nos puede dar a pesar de su juventud, lleva muchos años jugando en la élite, sabe lo que es la exigencia de un club como éste y confiamos mucho en su participación.

¿Cómo está Rodrigo?

Hablamos con él cuando acabó el mercado y como dije, ya vivió una situación similar el verano pasado, le ha dado normalidad y tiene muchas ganas de ayudar, está muy contento en el Valencia, es un jugador muy importante, está reconocido por el club, la afición y sus compañeros y tengo la suerte de poder tenerlo aquí y disfrutarlo.

¿Tu idea es que el club mantenga los términos en los que se habló en la renovación de Garay?

Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma, se van a retomar las conversaciones abiertas hasta antes de la lesión y ojalá se pueda llegar a un acuerdo.

¿Resta opciones contra el Atalanta jugar con Diakhaby y Mangala?

Falta mucho para ese partido, ya veremos cómo llegamos a esa situación, lo que tenemos claro es que no vamos a poder jugar con Garay ni con Paulista, nos tendremos que adaptar.

¿Para cuándo estará Guedes?

Lleva bastantes entrenamientos y está disponible para entrar en convocatoria mañana.

¿Cree que el Valencia debe fichar un central?

Estamos abiertos estudiando alternativas pero el mercado es mucho más reducido, solo se puede fichar a alguien que esté en España, las opciones son menores y si entendemos que hay una opción la estudiaremos con más detenimiento.

¿Hay limitaciones económicas en el club para fichar un central?

Hemos empezado a hablar, pero no hemos hablado de temas económicos ni soy yo el más indicado para hablar de eso.

¿Se va a firmar cualquier central como suplente o se va a fichar un central que pueda ser titular?

Vamos a ver las opciones que hay y a partir de ahí valoraremos qué es mejor para el equipo.

¿Te ha dado tiempo a pensar a alguien que pueda suplir a Garay dentro de la plantilla?

No, es que aunque fichemos a alguien, ahora no tiene ningún sentido hablar de eso, las bajas llegan como llegan y nos adaptaremos, Mangala como he dicho es un jugador más de la platilla y cuando lleguemos a los días previos decidiremos qué hacer.

¿Qué le parece el Granada? Es un experto en prórrogas.

Es un equipo muy duro que cuesta mucho de ganar y que lo está haciendo muy bien, está haciendo una temporada muy buena en la Copa y en la liga después del ascenso, da muy buenas sensaciones de equipo sólido, muy difícil de ganar y que en casa lo está haciendo muy bien, será un partido muy duro.

¿Cómo afronta el partido? Se está a un paso de semifinales.

De la mejor manera, pensamos en el partido de mañana para afrontarlo de la mejor manera sabiendo de la dificultades, pero con la mejor mentalidad adecuada para un partido que va ser muy difícil.

¿Cómo están Gameiro y Gayà?

El hecho de dar la lista este martes es que algunos jugadores están con algunas dificultades y esperamos a el martes para darla. Son dos de los que están con dificultades y mañana valoraremos si pueden venir a Granada.