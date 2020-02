Garay se pierde toda la temporada

Más mala suerte imposible. El central del Valencia Ezequiel Garay sufre una afectación en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que le impedirá jugar lo que resta de temporada. Las pruebas médicas a las que se sometió el futbolista el domingo por la mañana confirmaron los peores pronósticos. El argentino sufre una lesión de gravedad cuyo tiempo estimado de recuperación será de alrededor de seis meses. Un drama para el futbolista que negociaba su renovación de contrato y tenía muchas esperanzas depositadas en esta temporada, un varapalo para Albert Celades con la Champions League, LaLiga y la Copa del Rey en juego y un serio contratiempo para un dirección deportiva que de golpe a porrazo se ve obligada a mirar de urgencia al mercado en busca de alternativas de garantías que permita el reglamento, una vez que el mercado de fichajes de invierno se cerró el viernes por la noche. Nunca una lesión dolió tanto esta temporada.

Las sensaciones nunca fueron buenas desde el primer momento. Garay apoyó mal en un salto con un jugador del Celta de Vigo y tuvo que ser atendido por los médicos sobre el césped. El argentino intentó continuar en el partido a pesar de las molestias en la rodilla, pero no pudo seguir y acabó siendo sustituido por Mouctar Diakhaby en el minuto 41. El futbolista se retiró a los vestuarios por su propio pie sin necesidad de camilla. Sin embargo, el pesimismo se apoderaba del vestuario con el paso de los minutos. De hecho, Garay abandonó Mestalla ayudado por muletas y con evidentes síntomas de dolor y preocupación. Igual de intranquilo se mostraba Celades en rueda de prensa. «No sabemos lo que tiene, estamos pendientes de las pruebas que le harán, pero no seamos alarmistas sin saber lo que tiene». Algo no iba bien. Las alarmas habían saltado en el vestuario y en los despachos del club. Horas después las pruebas médicas confirmaban la lesión de gravedad aunque el parte médico solo hablaba de «lesión ligamentosa en su rodilla derecha» y «pendiente de evolución».

La baja de Garay para lo que resta de temporada es un duro golpe para el equipo. En clave Champions la lesión se eleva a drama porque Gabriel Paulista está sancionado para el partido de ida y de vuelta de la eliminatoria de octavos de final contra el Atalanta. Ahora mismo, solo Mouctar Diakhaby y Eliaquim Mangala están disponibles para enfrentarse a los italianos. 'Diakha' ofrece garantías al entrenador. Acabó de ganarse su confianza en la 'final' de la fase de grupos contra el Ajax de Ámsterdam en el Johan Cruyff Arena. Sin embargo, Mangala sigue ofreciendo dudas por su estado físico. La prueba es que es un habitual descarte técnico en las convocatorias de Celades. El problema sin Garay es muy gordo.

En el club llevan ya horas rastreando el mercado, más allá de esa eliminatoria de Champions, afrontar los meses que restan de competición con solo tres centrales es un riesgo. El Valencia CF, tal como hemos podido confirmar, está en alerta para firmar en tiempo récord un futbolista para esa posición, con el agravante de que ha de presentar la lista A para los octavos de final de la Champions este lunes 3 de febrero a las 12 de la noche. Las posibilidades para fichar de manera excepcional existen, al producirse una lesión con una recuperación de al menos cinco meses, pero son limitadas. No se tramitan inscripciones de futbolistas que requieran la expedición de certificado de transferencia internacional (transfer), por lo que las opciones se reducen a jugadores que militen en la competición española (primera y segunda división) o que se encuentren sin equipo.

El Valencia CF, de hecho, tiene cedido en el Celta de Vigo a Jorge Sáenz, central que cumpliría los requisitos para ser incorporado. No está entre las preferencias de Óscar García y apenas ha disputado 300 minutos entre Liga y Copa, aunque eso es precisamente lo que genera más dudas en el club.