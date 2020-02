"No tenemos suerte con el VAR"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, lamentó que su equipo no está teniendo «suerte» con el VAR tras caer eliminado ante el Granada (2-1) en los cuartos de final de la Copa del Rey en un partido que «estaba para cualquier lado y se decantó por la acción final» en relación al penalti a favor del equipo local pitado en el tiempo añadido. «Entiendo el enfado y la frustración de los aficionados del Valencia, es como la que tenemos nosotros, pero prefiero no dar mi opinión», dijo al ser preguntado sobre el VAR en rueda de prensa. «No estamos teniendo suerte con el VAR, cualquier decisión ha sido en contra nuestra, no tengo mucho más que decir. Somos respetuosos con los árbitros pero la realidad es que casi todas están siendo en contra, sólo podemos seguir trabajando y controlar lo que podemos controlar», añadió.

Murthy, sobre Rodrigo

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, tuvo unas palabras muy duras que cabe interpretar van dirigidas al FC Barcelona con motivo del intento del club catalán en fichar a Rodrigo Moreno el pasado mercado invernal. El Barça quiso fichar al delantero valencianista pero en ningún momento llegó a los sesenta millones de euros que pidió Valencia CF desde el principio hasta el final, y ahora el dirigente blanquinegro lo ha explicado en un periódico digital de Sungapur llamado 'Batzine', que recoge información del club para los valencianistas del país asiático, el presidente ha hablado de la actualidad del reciente mercado de fichajes de enero. «Tuvimos muchas llamadas por varios de nuestros futbolistas. En el mercado hubo ofertas. Al final, si la oferta es muy buena, entonces tienes que aceptarla como club responsable, antes de comprar has de vender. Por Rodrigo es normal, la última vez fue el Atlético de Madrid, ahora fue el Barça. Pero en el caso de Rodrigo el Valencia CF no recibió una oferta que reflejara la alta calidad del futbolista. Todos saben lo que pedimos por Rodrigo, y si puedes ofrecer una cantidad real, magnífico, si no puedes garantizar un tipo de pago exacto, entonces no podemos seguir adelante. No nos entretendremos con ofertas que no están respaldadas por dinero».



El Celta retiene a Sáenz

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, cerró ayer la puerta de salida al defensa Jorge Sáenz, pese a que el Valencia solicitó en las últimas horas su regreso a Mestalla tras perder, por lesión de gravedad, al central argentino Ezequiel Garay.

«Se queda con nosotros hasta final de temporada. El Valencia ha preguntado por él después de la baja de Garay, pero esta mañana hablé con César (Sánchez) -nuevo director deportivo del club valencianista- para decirle que se queda con nosotros», explicó Miñambres a los periodistas tras la presentación de Fedor Smolov.

Jorgé Sáenz llegó el pasado verano a Balaídos dentro de la operación que acabó con el internacional uruguayo Maxi Gómez en Mestalla. Firmó un contrato de cesión hasta junio de 2021, aunque el Valencia podría recuperarlo pagando una compensación económica que no pretende asumir. Tras la salida de David Costas al Almeria, el Celta sólo cuenta con cuatro centrales en su plantilla: Néstor Araujo, Aidoo, Jeison Murillo y Jorge Sáenz, que únicamente jugó trtes partidos. en Liga (131 minutos). El tinerfeño se ha quedado fuera de las últimas convocatorias de Óscar García.