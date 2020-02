Arias: "No nos eliminó el Granada, sino el VAR"

El Valencia CF protesta públicamente contra las últimas decisiones del VAR, después de la eliminación en la Copa del rey con un penalti señalado en el minuto 91 del partido en Granada. Lo hace a través de su embajaror Ricardo Arias, que se declara defensor del sistema de video arbitraje aunque no de la utilización que se está haciendo, según él no con la misma minuciosidad para todas las acciones dudosas o polémicas.

«Así es por desgracia -explica Arias- y encima estamos inmersos los mismos clubes en este tipo de polémicas que está generando el VAR. Que quede muy claro que soy defensor del VAR, porque lógicamente la tecnología vino al fútbol a ayudar y mejorar al arbitraje, una profesión muy discutida, pero la verdad es que no está ayudando mucho. Se nos tiene que tratar a todos por igual, con las mismas atenciones y minuciosidades que a cualquier otro equipo sea cual sea la posición en la clasificación».

Visto lo visto, con el caso reciente de Granada, ¿qué se puede hacer para evitar que se produzca tanto conflicto? Ricardo lo tiene claro: «Lo que hace falta es unificar el criterio. Ni en todos los partidos, ni en la misma jugada ni con los mismos equipos se actúa por igual y, por lo tanto, el Valencia CF tiene que defender sus derechos y está en la obligación, por lo menos, de protestar y quejarse para que haya mucha más atención en ese tipo de jugadas. Si la minuciosidad está para unos equipos y no para otros, lógicamente, mal andamos, porque entonces no sé para qué existe el VAR. Tengo que dejar muy claro y esto que lo sepa todo el mundo, a nosotros no nos eliminó de la Copa el Granada CF, nos eliminó el VAR».

«Siempre he resaltado este tipo de acciones, porque no se miden con el mismo rasero. La prueba más evidente y reciente es la del martes, incluso antes de parar el juego el árbitro, ya estaban ofreciendo por el monitor la jugada en la que interviene Jaume Costa con Gabriel. Esa minuciosidad, esa falta de unificación en el criterio nos deja perplejos porque no es lógico. Que haya unas manos clarísimas antes y ni detengan el juego ni tengan la delicadeza ni el mismo trato de unos hacia otros para contemplar una jugada similar tiene que cabrearte, y a nosotros nos cabreó y mucho».

Y sigue? «Ningún jugador del Granada CF protestó, ellos fueron a colocarse para lanzar el córner y rápidamente el árbitro paró el juego. Y vuelvo a resaltar una vez más que la apreciación no es para todos los equipos igual, y estamos en el perfecto derecho de decirlo en voz alta porque se nos ha privado de la posibilidad de estar disputando unas semifinales de Copa. Además, desde que detiene el juego el árbitro para analizar la jugada transcurren cuatro minutos, de los cuales no añadió ninguno al descuento».