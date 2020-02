Preocupa la rodilla de Rodrigo

La rodilla derecha de Rodrigo Moreno no acaba de recuperarse y eso a las puertas de los octavos de final Champions League es sinónimo de peligro. El cuerpo técnico está muy pendiente de la evolución del delantero del Valencia porque pasan los días y las molestias no remiten. El hispano-brasileño tuvo que abandonar el entrenamiento de este jueves porque las sensaciones no eran buenas hasta el punto de que el jugador es duda para el partido del sábado contra el Getafe.

El '19' no está descartado. De hecho, podría jugar en el Coliseum Alfonso Pérez con molestias como ha hecho recientemente contra el Barcelona, el Celta de Vigo y el Granada. La última palabra será del entrenador. Albert Celades tendrá que decidir si convoca al futbolista para enfrentarse al Getafe o si por el contrario lo frena una semana, aprovechando que no hay fútbol entre semana por la eliminación de Copa del Rey, para que llegue en mejores condiciones al partido del 15 de febrero contra el Atlético de Madrid y sobre todo al del 19 frente a la Atalanta.

Rodrigo sufrió un esguince en la rodilla derecha en el primer partido del año contra el Eibar el pasado 4 de enero en Mestalla. Una lesión que le privó de jugar tres partidos contra el Real Madrid en la Supercopa, el Mallorca en LaLiga y la UD Logroñés en Copa. El delantero reapareció veinte días después contra el Barcelona haciendo un esfuerzo considerable para ayudar al equipo tal y como ha reconocido en varias ocasiones el propio Celades. El jugador forzó contra los azulgranas en pleno mercado de invierno y fue baja cuatro días después contra la Cultural Leonesa con visita incluida a la clínica del doctor Ramón Cugat en Barcelona. El problema no era el Barça. La preocupación era su rodilla derecha. Rodrigo no pudo ser titular contra el Celta. Salió en el minuto 53 con una aparatosa protección en la rodilla derecha y jugó con dolor. Celades apostó de inicio por el delantero en Granada por primera vez desde su lesión, aunque lo hizo consciente de que no podría aguantar los noventa minutos. Y así fue, aunque fue el autor de dos goles, uno de ellos anulado por el VAR. Repitió protección y el técnico se vio obligado a sustituirlo en el 87, cuando el marcador todavía era de empate en Los Cármenes. Juegue o no en Getafe, su rodilla derecha está bajo lupa y entre algodones. Está entrenando con dos protecciones. Preocupa.

Celades por desgracia tiene más frentes abiertos. El técnico está 'mimando' a sus jugadores más importantes consciente de que llegan con demasiada carga de minutos a este tramo decisivo de la temporada. El once titular está al límite y el cuerpo técnico intenta contrarrestarlo dosificando esfuerzos en los entrenamientos. Dani Parejo arrastra ligeras molestias que no le impedirán jugar en Getafe. Quien no estará en el Coliseum será Kevin Gameiro. El delantero continúa con problemas en el sóleo. Jasper Cillessen y Jaume Costa -con un traumatismo en el pecho de Granada- se retiraron antes y su presencia en la lista está en el aire. Daniel Wass, sancionado el sábado, ni siquiera saltó al césped. Denis Cheryshev volvió al grupo aunque Getafe es muy precipitado para él, mientras que Manu Vallejo ya ha salido al césped en su proceso de recuperación. Geoffrey Kondogbia, José Luis Gayà y Alessandro Florenzi refrescarán el equipo el sábado. Celades necesita oxígeno más que nunca.