El Valencia se aferra de nuevo a Mestalla

Mestalla es la única certeza para el valencianismo. Entre convulsiones arbitrarias en el proyecto, lesiones, una dolorosa eliminación en la Copa y varias duras derrotas, Mestalla todavía resiste. El estadio de la Avenida de Suecia, llegados a febrero, sigue siendo el bastión inexpugnable que permite al Valencia estar vivo en todos los objetivos que quedan en juego, en octavos de final de la Liga de Campeones y en una posición privilegiada para asaltar la cuarta plaza. El viejo campo y su embrujo salen esta noche al rescate del equipo de Albert Celades, en el trascendental partido que le enfrenta a un Atlético de Madrid que, por primera vez en una década de exitoso «cholismo», presenta dudas y miedos.

Las propiedades de una victoria ante los colchoneros serían múltiples: derrotar a un rival clásico que no pierde en Mestalla desde 2014, ganarles el goal-average, volver a coser las costuras rotas tras la humillación de Getafe y recuperar la sonrisa de cara al duelo europeo frente al Atalanta.

La hinchada espera la mejor versión de los blanquinegros, que incluso en sus rachas desconcertantes es capaz de describir un patrón reconocible. Los blanquinegros son un equipo de noches solemnes, de grandes escenarios. En Londres, en Ámsterdam o frente al Madrid y Barça en Liga, el Valencia ha estado a la altura de las expectativas, del peso de su escudo.

Si el Valencia ha cosechado 7 victorias y 5 empates como local, el conjunto rojiblanco solo se ha erigido vencedor en tres de sus once salidas. Lejos del Wanda, el cuadro colchonero acucian todavía más su sequía anotadora. De los 23 goles a favor, cifra muy baja solo prestigiada por el buen balance defensivo, solo 8 han sido anotados a domicilio.

También en este encuentro, la alineación del Valencia estará condicionada por las ausencias, con la vista puesta en la Champions. Celades no podrá contar con los lesionados Rodrigo Moreno, Jasper Cillessen, Ezequiel Garay, Manu Vallejo y Francis Coquelin, con lesiones de diversa índole, así como Florenzi por sanción. Sí entra Gayà, apretando los dientes pese a las molestias. Guedes puede actuar de segundo punta en su primera titularidad tras su lesión. En su charla con los periodistas, Celades glosó la trayectoria y la vigencia del trabajo de Simeone y abordó de nuevo el posible fichaje de un central: «Estamos en ello pero no es fácil porque el mercado es el que es, muy reducido, no es fácil encontrar un central para esa situación pero no desistimos. seguimos en la búsqueda y las conversaciones para intentarlo», explicó. Además, no descartó adaptar a otro futbolista a la posición de central, en vistas al duelo contra el Atalanta, sin Paulista ni Garay: «Es otra posibilidad, que alguno se pueda adaptar a esa posición y lo valoro y después están los chavales del filial».