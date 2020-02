Alarma en San Siro: Rodrigo y Coquelin, las últimas bajas

Rodrigo Moreno ha viajado este martes por la mañana a Vitoria para visitar a un especialista y someterse a una revisión exhaustiva en sus rodillas. El delantero del Valencia CF, que ya ha visitado al Doctor Ramón Cugat en Barcelona en dos ocasiones en los últimos veinte días, se ha trasladado a Vitoria para ponerse en manos de unos de los gurús de la medicina en cuanto a rodilla se refiere.

Se trata de Mikel Sánchez. Un traumatólogo milagroso que ha tratado en su clínica a grandes estrella del deporte como Rafa Nadal o Andrés Iniesta. Allí se le ha visto esta mañana acompañado de miembros del club. Tal y como publicó Superdeporte hace dos semanas en el seno del club existe mucha preocupación por el estado físico de las rodillas de Rodrigo. Las molestias no remiten, tiene líquido y continúa estancado en su recuperación. Jugó con dolor ante el Getafe y fue baja frente al Atlético.

El sábado saltó al césped en un intento de llegar al partido de Champions pero las sensaciones no fueron buenas el lunes al aumentar las cargas de trabajo. Contra la Real también lo tiene difícil. Necesita soluciones ya.



Coquelin no llega

Francis Coquelin ha hecho todo lo posible para estar el miércoles en San Siro, pero no llega a tiempo. El francés no se ha recuperado de sus molestias musculares en el cuádriceps que le impidieron jugar contra el Atlético de Madrid el pasado viernes y no ha salido a entrenar con el resto de compañeros. El mediocentro comenzó a correr en solitario el sábado junto al readaptador y se unió al grupo el lunes, sin embargo las sensaciones no fueron buenas y se vio obligado a abandonar el entrenamiento. El jugador sigue con el muslo dolorido y con síntomas de que puede romperse.

Celades es consciente de esta información desde el lunes y ya ha ensayado un once titular sin el francés. El técnico esperaba la recuperación del galo porque le daba la posibilidad de reconvertir a alguno de sus mediocentros defensivos, a los que había tanteado para jugar de central. Solo así se explica que Celades no haya dado más minutos a Mangala en las últimas semanas contra la Cultural Leonesa o el Granada en Copa por ejemplo.

Además serán baja los lesionados Ezequiel Garay y Gabriel Paulista, así como Florenzi -varicela- y los dos futbolista en proceso de recuperación Cristiano Piccini y Manu Vallejo.