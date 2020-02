Celades despeja incógnitas

Albert Celades ha elegido a sus once titulares para San Siro. Son Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Parejo; Ferran Torres, Carlos Soler; Guedes y Maxi Gómez. El técnico del Valencia se encerró con ellos a puerta cerrada para comenzar a trabajar tácticamente el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta. No es habitual que Celades pruebe el equipo titular y la sensación dentro del vestuario es que se trata de un ensayo definitivo. De hecho, es el mismo equipo que el viernes puso contra las cuerdas al Atlético de Madrid de Simeone en Mestalla. Solo hay un cambio obligado respecto a aquella alineación. Entra Mouctar Diakhaby se cae el lesionado y al mismo tiempo sancionado Gabriel Paulista.

Celades ha esperado a Francis Coquelin y Rodrigo Moreno hasta el final. El problema es que ninguno de los dos estará al cien por cien para jugar un partido de la máxima exigencia como el de Milán. El francés y el hispano-brasileño no están preparados físicamente para jugar de inicio contra la Atalanta y hasta podrían quedarse fuera de la lista de convocados. Los dos lo van a intentar hasta el último entrenamiento, pero las sensaciones del lunes en Paterna no fueron buenas. Coquelin se retiró a mitad de la sesión en su vuelta al grupo y Rodrigo ni siquiera la empezó. Lo tienen difícil. Llevan una semana trabajando al margen y todavía no han desaparecido las molestias en el cuádriceps y las rodillas de uno y otro. La única puerta abierta que les queda es asumir el riesgo de recaída y ayudar en los minutos finales desde el banquillo. No están para más.

El cuerpo técnico tiene toda esa información encima de la mesa y ha comenzado a trabajar con un once titular continuista respecto a LaLiga en el que seguirá Mangala. Eliaquim es el elegido ante la ausencia de Paulista y Garay. El estado físico de Coquelin ha descartado cualquier posibilidad de reconvertir a alguno de sus mediocentros defensivos como tenía en mente hace semanas. De ahí que no apostará por rodar a Mangala ante la Cultural Leonesa o el Granada en Copa. No habrá experimientos.Mangala repetirá en el centro de la defensa. El francés se ha recuperado bien de sus noventa minutos del viernes, no arrastra secuelas físicas y sí mucha predisposición a ayudar. En contra juega su falta de ritmo de competición. A favor, su experiencia acumulada en la Champions con 33 partidos a sus espaldas en octavos, cuartos y semifinales con el Oporto y el City. Mangala formará pareja con un Diakhaby que descansó frente al Atlético y, aunque dejó dudas en Getafe como el resto del equipo, viene de exhibirse en su última aparición en Liga de Campeones contra el Ajax en Ámsterdam. Juntos solo han competido 92 minutos: Ajax (1'), Logroñés (90') y Atlético (1'). Ambos compensaron esa fata de conexión en Paterna. Mangala actuó en el perfil zurdo y Diakhaby en el derecho.

No se divisan cambios del centro del campo hacia adelante. Kondogbia y Parejo en el doble pivote, Ferran Torres por la derecha y Carlos Soler en el izquierda no admiten discusión para Celades. Tampoco existen dudas sobre Maxi Gómez como referencia de ataque. La incógnita era la posición de segundo delantero. Visto lo visto en el entrenamiento del lunes, la solución de Celades para suplir a Rodrigo pasa por Guedes.

El portugués fue el elegido para actuar de enlace contra el Atlético y está llamado a asumir esa función de nuevo en San Siro. El objetivo del cuerpo médico era desarrollar un plan físico para que llegara al cien por cien a la Champions. No ha podido ser más preciso: 22 minutos en Granada, 31 en Getafe y 60 contra el Atlético. Ha llegado su hora. Ganas no le faltan.