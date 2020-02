Celades: "Queremos dar la mejor versión"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, se mostró confiando en que su equipo pueda ofrecer hoy en San Siro ante el Atalanta la versión como visitante que ya ha ofrecido en otros partidos en la Liga de Campeones pero que no ha sido así últimamente lejos de Mestalla. «Nuestro rendimiento fuera últimamente no ha sido bueno pero especialmente en Champions hemos tenido muy buenas actuaciones fuera. Vamos a ver si somos capaces de dar la versión buena fuera, estamos concienciados de la importancia del partido y de la eliminatoria», señaló desde San Siro.

El entrenador lamentó las numerosas bajas que tienen para este encuentro. «Desgraciadamente es una tónica habitual desde que estamos aquí. Nos hemos ido adaptando, la principal pena es que esos jugadores no puedan venir a jugar una eliminatoria de Champions en San Siro y por otra parte es una oportunidad para los que pueden hacerlo», señaló.

El técnico negó cualquier «mala praxis» médica y señaló que han evaluado también si la forma de entrenar puede ser una de las causas. «No le echamos la culpa a nadie, buscamos soluciones y nos hemos preguntado mucho si tenía que ver con los entrenamientos», dijo. Preguntado por las lesiones de Rodrigo Moreno y Francis Coquelin dijo que «no ha podido ser, no han llegado y hay que esperar que se recuperen». Respecto a la baja de última hora de Kang In señaló que sufrió un golpe el lunes y que no parece nada grave. Celades asumió que tendrán que enfrentarse a un equipo muy ofensivo con una defensa inédita. «Tenemos claro el equipo, ellos son un equipo muy ofensivo, es el máximo goleador de la serie A y está haciendo una temporada fantástica. Tienen mucha alegría para ir hacia arriba y nosotros intentaremos apañarnos y competir lo mejor posible con lo que tenemos», explicó.

El técnico catalán agradeció el apoyo que tendrán de cerca de 2.300 aficionados en las gradas. «Les digo que muchas gracias porque es muy importante el apoyo de la gente. Cuando vamos fuera y la gente nos acompaña lo notamos y les diría que disfruten de esto», señaló.



Gasperini respeta al Valencia

En la rueda de prensa de la víspera del duelo del milanés estadio San Siro, Gasperini consideró que las bajas del Valencia «pueden crear problemas» a Celades, pero el preparador italiano subrayó el «gran currículum» del Valencia y la obligación de encarar la eliminatoria con máxima humildad. «Nunca me alegro de las lesiones de los demás. Siempre espero competir con rivales al máximo de sus potencialidades. Nos gusta ganar contra los mejores equipos. Sí es verdad que al Valencia le faltan muchos jugadores. Tener dos bajas en defensa puede crear más problemas, la ausencia de Rodrigo también. Pero cuando un equipo está en 'Champions' tiene una plantilla lista, preparada», aseguró Gasperini. «El hecho de que el Valencia tenga bajas no me hace estar más tranquilo, lo contrario», prosiguió el técnico de la Atalanta, que se prepara para el primer duelo de octavos de final de la Liga de Campeones de su historia, tras acabar segundo en el grupo C detrás del Manchester City. Gasperini tiene clara la exigencia del compromiso con el Valencia y pidió tener «respeto» para un rival que ya fue capaz de doblegar al Chelsea o al Ajax en la fase de grupos. «Debemos tener respeto, humildad. El Valencia tiene bajas, pero igual van a jugar con 11.Ganó en el campo del Chelsea, del Ajax, acabó líder de grupo».