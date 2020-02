Celades: "La efectividad ha marcado el partido más que las concesiones"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, consideró en la rueda de prensa posterior al partido que el resultado que su equipo se trae de regreso de su visita a Italia es «muy duro» para «lo visto en el campo», donde la única diferencia fue la «efectividad» de uno y otro equipo, aspecto que marcó «el devenir del partido». Con todo, el técnico valencianista no consideró que necesiten «un milagro» en Mestalla para levantar el 4-1 de ayer y clasificarse para los cuartos de final de la Champions.

«Sabíamos del potencial ofensivo del Atalanta, pero al final el partido se nos ha escapado por la falta de efectividad. Ellos lo han sido y nosotros no. Hemos tenido ocasiones muy claras para marcar, el resultado no refleja lo visto en el campo», dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el partido en San Siro.

El técnico de los de Mestalla insistió en esa diferencia de acierto, ya que el Valencia perdonó muchas ocasiones, en especial en el segundo tiempo. «No se puede conceder tanto pero lo que ha marcado el devenir del partido ha sido la falta de efectividad, más que esa concesión. Si hubiésemos estado acertados de cara al gol el resultado sería distinto», afirmó.

Sobre la debilidad del equipo atrás, Celades apuntó a varios problemas. «Nos ha costado parar esa contras, nos ha costado también encimar fuera del área que tienen buenos tiradores. Cuando juegas un partido de este nivel tienes que hacer muchas cosas bien. Hemos tenido bastantes ocasiones muy claras. No es una exageración, podíamos haber marcado tres o cuatros goles», añadió.



El efecto Mestalla

Sobre la vuelta, el próximo 10 de marzo en Mestalla, Celades no considera que el reto sea un imposible. «Cuando llegue el partido lo prepararemos de la mejor manera posible. En casa somos fuertes y el resultado no tiene nada que ver con lo visto en el campo. Nos prepararemos bien. No creo que tenga que ser un milagro. Es un resultado muy duro por lo que se ha visto», finalizó.

El otro protagonista que compareció ante los medios fue el autor del gol, Denis Cheryshev. Elcentrocampista ruso aseguró, en la misma línea que Celades, que pese a la dura derrota sufrida en Milán el equipo debe mantener la fe en que pueden darle la vuelta en Mestalla.

«Cuando nos toque jugar en casa saldremos como leones e iremos a por ellos. Hay que tener fe, hay que ir a por ellos», señaló en una entrevista a pie de campo en la que reconoció que fue una pena no haber aprovechado las oportunidades finales para marcar el segundo.

Aún así, el extremo señaló que el choque les debe servir «para sacar una conclusión» que en su opinión es que que no pueden «conceder tanto». «Ha habido muchas ocasiones en los dos lados pero hemos concedido muchas ocasiones. Hay que aprender una lección», admitió Cheryshev que no se quiso refugiar en las ausencias que tuvo anoche el equipo. «Todos los jugadores tenemos el nivel para estar aquí, no podemos pensar en las bajas. Hay que estar más centrados, hay que estar juntos y no conceder ocasiones», recalcó el ruso.