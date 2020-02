Otro proyecto al borde del fracaso

Desde su base de operaciones en Singapur, el máximo accionista del Valencia CF está viendo como su último experimento va camino del fracaso. Una situación inesperada para él una vez que el equipo, a pesar de los muchos problemas que arrastra desde el verano, fue capaz de rehacerse, de hacer grandes partidos y hasta echar de la Liga de Campeones al Ajax después de ganarle en su propio campo. Tras dos años entre los cuatro primeros, un título de Copa y un inicio con Albert Celades que daba continuidad a esos buenos registros, en menos de dos meses el proyecto está que se cae, una situación cíclica en la etapa de Meriton que vuelve a poner en entredicho el criterio de Peter Lim y los riesgos que asume con decisiones de su exclusiva responsabilidad como prescindir en su día de Marcelino y nombrar como sustituto a Celades al frente del equipo. Si en algún momento pensó que esta vez le iba a salir bien, todo apunta a que estaba equivocado.

Ahora mismo, y después de encadenar tres goleadas lejos de Mestalla, el equipo está mucho más lejos de cumplir el objetivo de lo que dice la clasificación, en la que solo cuatro puntos le separan de la zona Champions. Lo decía el propio capitán Dani Parejo tras una nueva y dura derrota ante la Real Sociedad: "a día de hoy tienen que cambiar mucho las cosas para que el Valencia quede cuarto, muchísimo". La crisis de resultados vuelve a abrir la brecha entre el equipo y la propiedad, representada por el presidente Anil Murthy en València, un aspecto mucho más relevante incluso que en el verano porque ahora es el propio presidente quien ha asumido las funciones de Mateu Alemany. "Estamos en un club muy exigente, en el que cada partido te exigen ganar y jugar bien y ya no nosotros, tenemos que reflexionar todos, no solo la plantilla, el club también", reclama Parejo.

La felicidad acabó con el año del Centenario. A partir de enero, todo empezó a torcerse. A las ausencias que el equipo arrastraba se sumó la pérdida de fútbolistas que habían sido básicos para el juego del Valencia, como Garay, Rodrigo, después Coquelin y como colofón la lesión de Gabriel Paulista, que se encontraba en su mejor momento desde que llegó. La gestión de esfuerzos y la falta de soluciones para mantener un nivel competitivo dejan señalado al entrenador, aunque también las deficiencias de la planificación deportiva, especialmente en lo que respecta a la defensa. El equipo se desangra, le hacen goles cada vez con más facilidad y el club, tres semanas después, no está dispuesto a apostar fuerte por un central de garantías y ni siquiera ha podido cerrar el fichaje de un futbolista que sirva al menos de complemento. Una situación que la plantilla, convencida de haber hecho un gran esfuerzo para sobreponerse a todo, no acaba de entender: «tenemos la posibilidad de firmar un defensa porque así te lo permiten, no estoy diciendo ni mucho menos que los centrales no sean de garantías, pero al nivel que estamos jugando cada tres días con la cantidad de lesiones que estamos teniendo creo que sería necesario darle más importancia al asunto», dejaba patente el capitán.

A finales de marzo, inmerso en la lucha por volver a entrar entre los cuatro primeros y con una eliminatoria ante la Atalanta muy cuesta arriba, del equipo y su cuerpo técnico solo se puede esperar que la recuperación de futbolistas ayude a enderezar el rumbo, que algún buen resultado sea el punto de inflexión. Este domingo, nada más regresar desde Madrid (el vuelo hasta València la noche del sábado se canceló por la niebla) Celades reunió a los futbolistas en la ciudad deportiva y hubo una charla entre ellos de unos 15-20 minutos, antes de salir a entrenar. La recuperación de los lesionados es una de las esperanzas que le quedan a este Valencia CF en su intento de escapar de la preocupante crisis de resultados y rendimiento por la que atraviesa desde comienzos de 2020. Rodrigo Moreno y Gabriel Paulista probaron sus sensaciones junto al readaptador Alberto Torres y ambos cuentan con opciones de volver al equipo con vistas al choque con el Betis del próximo sábado 29 (Mestalla, 16:00), en el que además puede ser baja Mangala. Gabriel, sin embargo, lo tiene más difícil, su vuelta ante los verdiblancos sería recortar en casi dos semanas los plazos que se marcaron para sanar su esguince.