El Valencia negocia por Feddal

El Valencia CF está en plena negociación para fichar un defensa central que sea el recambio de Ezequiel Garay y en estos momentos Zouhair Feddal, futbolista del Betis, es el mejor colocado. Garay se lesionó el pasado sábado dos de enero de gravedad -sufrió una rotura de ligamentos- y estará de baja más de cinco meses, lo que habilita legalmente al Valencia CF a poder fichar un futbolista a pesar de que el mercado está cerrado en estos momentos.

Desde entonces el club de Mestalla está trabajando en este sentido y muchos son los futbolistas por los que ha preguntado pero pocos los que han pasado las diferentes cribas para llegar a la lista final. Conviene tener en cuenta que aunque la ley habilita a un club a fichar si tiene un lesionado de gravedad, la realidad es que después no tiene toda la libertad del mundo, es decir, hay ciertos márgenes. Básicamente dos, tiene que ser un futbolista de la Liga española, si es extranjero, ha de ser un jugador que esté en paro y haya quedado sin contrato el pasado mes de enero. Con esto, las posibilidades se reducen de manera considerable.

Sea como sea, y después de estas cribas económicas, lo cierto es que en la lista final hay una serie de futbolistas como Juanpe del Girona, Javi Sánchez del Valladolid y el mencionado Feddal.De momento según ha podido saber este periódico, el futbolista bético es el primero de la lista hasta el punto que las negociaciones entre el Betis y el Valencia CF están en marcha. Feddal reúne las dos condiciones que quiere el club de Mestalla, por una parte es un futbolista que llegaría para sumar, como pidió el entrenador Albert Celades, y por la otra, encaja en los parámetros económicos ya que el Real Betis está dispuesto a dejarlo salir y negociar. Feddal no es titular con el equipo que entrena Rubi, de hecho con las estadísticas en la mano está entre el tercero o cuarto defensa más utilizado, por lo que los andaluces aceptan que salga ahora en calidad de cedido si después hay una opción de compra obligatoria. El club blanquinegro ha asumido que ha de afrontar la operación aunque posiblemente termine estando por encima de precio de mercado pero la realidad obliga.

Y más obliga desde las palabras del capitán Dani Parejo, que tras perder ante la Real Sociedad pidió al club que diera más importancia al fichaje de un recambio de Parejo porque Mangala se había lesionado en el descanso y tuvo que debutar en partido de Liga el canterano Hugo Guillamón. Sobre la lesión de Mangala hizo ayer lunes un comunicado oficial el Valencia CF. El defensa francés debió retirarse el sábado en el descanso del partido del equipo ante la Real Sociedad. «El jugador Eliaquim Mangala presenta una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo, que se produjo en el partido de LaLiga del pasado sábado ante la Real Sociedad. Pendiente de evolución", así reza el comunicado del club. Este tipo de lesiones musculares tienen un tiempo de baja mínimo de entre diez y 15 días.

Mangala no podrá jugar contra Betis y Alavés, y su concurso contra la Atalanta del 10 de marzo estaría en duda. El defensa sintió dolor en los isquios en el minuto 30 del partido, aunque intentó ayudar al equipo hasta el final del primer tiempo. Después ya no pudo continuar en el segundo tiempo, dejando su sitio en el once a Hugo Guillamón.



Guillamón y Javi Sánchez

Si Feddal no llega para el partido ante el Betis el plan de Celades en estos momentos es alinear al canterano Hugo Guillamón, que termina contrato este mismo verano y además de una propuesta de renovación del Valencia CF sobre la mesa, tiene una oferta del FC Barcelona. Pero sucede que como viene informando este periódico, la propuesta del club de Mestalla solo contempla que el jugador siga siendo futbolista del filial, y en cambio el Barça le ofrece un plan de futbolista profesional, es decir, un contrato largo con la posibilidad de marcharse cedido a primera o segunda división en el medio plazo. Celades está decidido a contar con Guillamón pero el Valencia CF no termina de avanzar en la renovación porque su oferta sigue siendo únicamente para el filial. Eso sí, para el partido ante la Atalanta, y dado que está en la lista B, Celades solo tiene en estos momentos a Guillamón y a Diakhaby. Por último, conviene recordar la figura de Javi Sánchez, defensa central del Valladolid donde juega cedido por el Real Madrid. El club de Pucela lo deja marchar, el Valencia CF ha negociado con el equipo del Bernabéu, pero de momento es una alternativa por si falla el primer nombre sobre el que se trabaja, que es Feddal. Javi Sánchez no está descartado pero Feddal es la prioridad.