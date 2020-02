La victoria más necesaria

En mitad de la crisis del coronavirus, con muchas dudas sobre la asistencia final que habrá en Mestalla, después de una semana de reuniones, cenas, llamadas a la unión y conjuras varias, y con el imborrable recuerdo do los lamentables últimos dos partidos disputados, la derrota en Milán ante la Atalanta por 4-1 y el sonrojante repaso sufrido a manos de la Real Sociedad el sábado pasado en el Reale Arena. Pero sobre todo, con la absoluta necesidad de ganar. Así se presenta el partido de esta tarde ante el Betis.

De por medio y por previsión se ha suspendido el homenaje a David Villa por lo que el ambiente puede ser más frío de lo previsto, pero no disminuye un ápice la necesidad que tiene el Valencia CF de sumar los tres puntos. De no hacerlo, o peor, de perder, podría empezar a decirse que terminar el campeonato entre los cuatro primeros dependerá, como la temporada pasada, de un arreón final casi milagroso con un par de diferencias sustanciales, las sensaciones del 'empatencia' de Marcelino eran mejores porque no ganaba pero ningún rival lo arrollaba, y dos, que este año la competencia es mayor aunque la lucha es por dos puestos. A Getafe se suman Atlético de Madrid, Real Sociedad, Sevilla y Villarreal. Poca broma.

Por ello uno de los mensajes internos sobre los que se ha trabajado en el vestuario a lo largo de esta semana ha sido que no es momento para descolgarse, que al contrario, hay que sacar los puntos como sea a la espera de que el equipo vaya recuperando efectivos en forma de futbolistas que superan sus lesiones y con ellos puedan llegar la confianza colectiva para después mejorar el juego del equipo tanto en defensa como en ataque.

Y precisamente algunos de los futbolistas que recupera Albert Celades vienen como anillo al dedo para lo que necesita su equipo. Gabriel Paulista y José Luis Gayà. El de hoy es un partido de espíritu, más que nunca de compromisos individuales para formar un colectivo. Cuando lo que falla es el plan, y este equipo ha perdido el patrón de juego en los últimos encuentros hasta quedar diluido o en la indefinición, no hay más remedio que empezar cerrando filias, y en eso, seguramente el brasileño y el de Pedreguer son los mejores. Pocos futbolistas tiene en la plantilla Celades que prediquen más con el ejemplo que ellos dos. Ninguno compromete tanto al resto a darlo todo porque ellos lo dan todo. Paulista llega al partido dos semanas después de lesionarse con un esguince cuyo pronóstico de recuperación era de entre tres y cuatro semanas, y Gayà llega habiendo forzado y después del ejemplo que dio ante el Atlético de Madrid. Desde luego es un mal día para esconderse, sin que esto significa que haya futbolistas del Valencia CF que se esconden, al contrario, es al contrario, el grupo tiene líderes que hacen un esfuerzo por el grupo para ponerse al frente del pelotón cuando la carretera más se empina. Y esa es la mejor receta.



No solo corazón

Pero para ganar partidos de fútbol hace falta bastante más que poner mucho corazón, hace falta jugar con cabeza, que por exceso de ímpetu también se pierden partidos. Celades y sus futbolistas han de ser capaces de encontrar el punto exacto entre uno y otro. Para este partido no hay mensaje público del entrenador pero sí del capitán días atrás: «El grupo está convencido y siempre ha reaccionado en los momentos difíciles, siempre se ha unido y tiene para nosotros un crédito muy grande, hemos hecho cosas muy importantes cuando nadie daba un duro por nosotros». Parejo compromete su palabra y la del resto de compañeros en pos de la victoria y los tres puntos, que es, sin duda, lo que más necesita el Valencia CF como equipo de fútbol y como entidad.