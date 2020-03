Marcelino: "No guardo rencor a Peter Lim"

El exentrenador del Valencia CF, Marcelino García Torsl, asegura "no guardar rencor a Peter Lim", en una entrevista concedida en el nuevo número de la revista Panenka, que recientemente premió al técnico asturiano como "personaje del año 2019": "Yo no tengo rencor nunca. Mis padres me educaron en unos valores que siempre trato de tener presentes, por eso el rencor no existe para mí. De lo contrario, sería un hombre poco feliz en la vida, porque estaría pendiente de todo lo que me rodea".

Con la perspectiva de los siete meses transcurridos desde una destitución que considera "injusta", Marcelino traslada palabras de afecto a la que fue su plantilla, de la que destaca su "factor humano": "La respuesta del vestuario a mi marcha fue algo inolvidable, más que un título. Creo mucho en las relaciones humanas, independientemente de que entre un futbolista y un entrenador pueda haber roces puntuales. Sé que soy una persona de carácter fuerte, y tengo una reacción inmediata potente. Pero más allá de eso, hay un corazón, un respeto. Sin ninguna duda, cuando deje de entrenar, será uno de mis mejores recuerdos".

En la citada entrevista, Marcelino desgrana su método futbolístico, la vigencia de su ideario táctico y también elogia a Ferran Torres, futbolista que debutó con él en el banquillo y que en esta temporada, con 20 años recién cumplidos, se ha consagrado en la élite: "Todos dentro del club teníamos la seguridad de que estábamos ante un futbolista de un nivel muy alto. Si se daban las condiciones normales, claro, porque en el fútbol cuando trabajas con jóvenes siempre hay sorpresas muy favorables y otras no tanto. Pero Ferran reúne todas las condiciones. Y era una cuestión de tiempo que explotara, porque lo que está claro es que este futbolista tenía que jugar. Ya la temporada pasada lo hizo bastante. Hubo lesiones en sus posiciones, lo que le dio la posibilidad de tener continuidad y demostrar las condiciones que tiene. Tiene un margen de mejora todavía muy importante. Junto a Odegaard, para mí, es uno de los futbolistas revelación de la temporada".