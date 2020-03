Ferran, un avión a la Eurocopa

El Valencia tiene cuatro internacionales en la prelista de la selección española. El club ha recibido una notificación por escrito de Luis Enrique con el nombre de sus cuatro preconvocados para los dos amistosos de preparación para la Eurocopa contra Alemania en el Wanda Metropolitano el 26 marzo y frente a Holanda el 29 en el Johan Cruyff Arena. Los elegidos por el seleccionador nacional son Dani Parejo, Rodrigo Moreno, José Luis Gayà y la gran novedad en la citación Ferran Torres. El de Foios se estrena por primera vez en una prelista de la absoluta después de ser un fijo en las categorías inferiores de la Roja durante los últimos años. Su temporada no ha pasado desapercibida para el nuevo cuerpo técnico de la selección. El «avión», como así lo llamó el propio seleccionador en su despacho de trabajo de la ciudad del fútbol de las Rozas, ha llegado a la Roja para quedarse. A sus veinte años recién cumplidos ya forma parte de la élite del fútbol español. La Sub-21 de De La Fuente se le ha quedado pequeña. La proyección de Ferran es imparable.

El extremo derecho del Valencia se ha sometido a un exhaustivo seguimiento durante los meses por el equipo de trabajo de Luis Enrique, ha convencido con sus actuaciones en LaLiga y la Champions y se ha hecho un hueco en la lista preliminar por delante de otros futbolistas consolidados en primera división. Su última exhibición contra el Atlético de Madrid dejando en evidencia a Renan Lodi, Saúl Ñíguez y Santiago Arias a los ojos del Cholo Simeone fue definitiva. Para Luis Enrique, Ferran es más presente que futuro. El seleccionador está enamorado de su estado de forma, su capacidad de asumir responsabilidades a pesar de su juventud y sobre todo sus condiciones natas. Potente, vertical, imparable en carrera, desborde en el uno contra uno, con llegada a portería, finalización y precisión para asistir. Se trata de un jugador de banda específico que Luis Enrique no tiene y que podría convertirse en el complemento perfecto para interiores creativos o delanteros reconvertidos a la banda como Isco, Cazorla, Iago Aspas, Oyarzabal, Dani Olmo o el propio Rodrigo. Ferran tiene cabida en los planes del seleccionador para la Eurocopa. Su perfil puro le encaja a la perfección. El valencianista puede ser el extremo nato que necesite. De momento, el primer paso está dado.

Luis Enrique ofrecerá la lista definitiva el próximo 20 de marzo. Ferran y el Valencia estarán muy pendientes. Las dos partes están en plenas negociaciones por su renovación de contrato -acaba en junio de 2021- y una llamada de la Roja dispararía todavía más la cotización de un futbolista que demuestra no tener techo. Las grandes secretarías técnicas de Europa lo tienen escrito en rojo sus agendas y no hay un escaparate más atractivo para un jugador que la selección en año de Mundial o Eurocopa como este.

Ahora más que nunca retumban en las paredes de Las Rozas aquellas palabras de Luis Enrique sobre Ferran de hace dos meses mientras visionaban vídeos de trabajo con sus ayudantes. «Nosotros lo que le vamos a pedir es estar abierto, tú eres un avión específico, quiero esto, no que empiece a interpretar demasiado porque no es su base en la actualidad. Mira, tiene un cambio de ritmo que es la hostia». Por si fuera poco, a Ferran le avala su trayectoria triunfal en las categorías inferiores de la Roja desde que tenía quince años. Sus informes no pueden ser mejores. Líder de la generación 2000, campeón de Europa Sub-19 y Sub-17 y subcampeón del mundo sub-17. Es un producto Federación que, al mismo tiempo que llamaba a la puerta de la Absoluta, la ha derribado. A ver quién lo para.