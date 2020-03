El grito de Parejo: "No tiene sentido jugar sin público"

«Mi nombre es Dani Parejo. Soy futbolista, juego en el Valencia CF y soy el capitán del equipo. Pero también soy el marido de Isa y el padre de Dani y Diego». Daniel Parejo Muñoz empezaba su contundente carta en Instagram identificándose como ciudadano y padre, pero también volvía a ejercer de capitán de su equipo y a enarbolar la entera representatividad de un club, el Valencia, que permanecía en silencio ante la decisión de las autoridades sanitarias españolas, asumidas por parte de la UEFA, de cerrar al público el encuentro de mañana en Mestalla ante la Atalanta, como consecuencia de la crisis del coronavirus. El centrocampista entiende que la situación es de emergencia pero critica la gran contradicción ¿Por qué se juega en Mestalla sin público cuando se ha garantizado la ausencia de aficionados italianos en la grada, circunstancia que no se puede comprobar en otras grandes manifestaciones festivas en la misma ciudad que siguen discurriendo con normalidad?

«No soy un experto ni mucho menos, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas Fallas que tanto a mi familia como a mí nos encantan, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo, cómo puedo ver por televisión docenas de acontecimientos deportivos, solidarios o culturales en los que se congregan miles de aficionados... y, sin embargo, nosotros, el Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada», clamaba Parejo.

«No tiene sentido», manifestaba el centrocampista. «No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso el partido contra el Atalanta, mucho más lo son las grandes aglomeraciones que se viven estos días en las calles por diversos motivos. Si es peligroso que la gente se junte en Mestalla, también lo es en el Parque de los Príncipes, en Anfield, en el Red Bull Arena, en el Etihad, en el Camp Nou, en el Allianz de Turín y en el de Múnich», añadía Parejo, recordando que el de Mestalla será el único de los encuentros de la máxima competición continental que se disputará sin el calor de la hinchada. «Cada vez que saltamos al césped nos dejamos la piel por el escudo y ahora no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras otros lo pisotean», remataba.

Así acababa una carta en la que el capitán valencianista manifestaba su preocupación por el avance mundial virus y dejando claro claro que «no puedes proteger a tus seres queridos de otra forma que no sea haciendo caso a los expertos». «Soy el primero que está preocupado por esta crisis, el primero que no quiere que haya un solo contagio más y mucho menos una víctima. Ojalá todo fuera un mal sueño. Pero no lo es. Y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia. No entiendo cómo una crisis mundial puede gestionarse en España en función de la comunidad en la que vivas».

El recital psicológico de Parejo

Parejo, centrocampista, capitán y portavoz del club. No es la primera vez que sostiene la bandera. En una entidad que tras el despido de Mateu Alemany se ha quedado huérfana de contrapesos fuertes y personalidades influyentes, Parejo toma la iniciativa. En la temporada pasada, el rol del capitán fue clave en un curso complicado, en el que tocó remontar el vuelo. Además de su valía técnica, en Parejo emergieron dotes propias de un líder, al saber tocar la tecla psicológica adecuada para dominar no solo un vestuario, sino también el estado de ánimo de toda una grada. Así se comprobó en el momento más bajo del año, el 13 de enero de 2019, cuando el Valencia empataba ante el Valladolid y se alejaba diez puntos del cuarto puesto que terminaría alcanzando. Parejo frenó la destitución de Marcelino al abrazarle tras el gol del 1-0. Y con el empate definitivo y el pesimismo extendido, escribió una arnega en redes sociales que acabaría manifestándose como un punto de inflexión: «Me niego a dar por perdida una temporada en enero. Esto no va conmigo ni con el espíritu de de este equipo. Hay tiempo y muchas ganas de lograr los objetivos. Aquí no se rinde nadie. Yo creo en este equipo». Cinco meses después se levantaba en el Villamarín la Copa del Centenario.

Parejo ha irrumpido esta vez en el momento más oportuno. La recomendación del Ministerio de Sanidad, hecha orden por la Conselleria de Salut Pública, en la que pedía jugar sin público aquellos encuentros en los que estuviera prevista una masiva presencia de seguidores de equipos del norte de Italia. Una posibilidad descartada después de que el Gobierno italiano emitiese en la madrugada del domingo un decreto por el que prohíbe la entrada o salida en la región de Lombardia, en la que está la ciudad de Bergamo que es la sede de la Atalanta.