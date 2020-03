"Chingados" por el coronavirus

Hacer un viaje de diez mil kilómetros desde México a València para presenciar en las gradas de Mestalla el partido de Champions contra la Atalanta, vivir en primera persona el Derbi contra el Levante y disfrutar de la semana de Fallas por las calles de la ciudad, pero de repente quedarse sin absolutamente nada. Es lo que le ha pasado a ocho aficionados de la Peña Valencianista de México. Víctor Benítez, Julio Cruz, Alejandro Ortiz, David Lazcano, Grecia Vázquez, Juan Ángel Ortiz, Javier Sánchez y Juan Cruz organizaron en el mes de diciembre el que estaba llamado a ser uno de los viajes de sus vidas. Cuatro meses después, el coronavirus ha destrozado todos sus planes en València. Las puertas de Mestalla están cerradas y Las Fallas, aplazadas hasta nueva orden. El martes por la noche acudieron al multitudinario recibimiento del autobús del equipo en la Avenida de Suecia con sus banderas. No les quedaba otra. Como dicen ellos cariñosamente, están «chingados».

Víctor, de 32 años y natural de Puebla, es el presidente y fundador de la Peña Valencianista de México. Está apenado, decepcionado, con ganas de despertar y que todo quede en un mal sueño. Él, como el resto de compañeros, tenía muchas ilusiones depositadas en esta aventura que comenzó con la victoria del Valencia en el Johan Cruyff Arena el 10 de diciembre. Invirtió mucho tiempo. Casi tanto como dinero ahorrado. Nada ha salido como esperaban. «Siento pena. Era el primer viaje de la peña que solo tenemos un año de vida y nos ha salido mal. Me da pena por los compañeros que iban a vivir su primer partido del Valencia en directo. Yo ya había estado en Mestalla, aunque era mi primera vez en la Champions y me hacía mucha ilusión. Alguno hasta hacía escala en Madrid y ya tenía las entradas para ver el partido del Bernabéu».

La idea de cruzar el charco surgió el 10 de diciembre. Hace justo tres meses. «Todo comenzó a coger forma cuando ganamos al Ajax y nos clasificamos para los cuartos de final. Ahí surgió la idea. Esperamos al sorteo y cuando vimos las fechas del Atalanta, el Derbi contra el Levante y Las Fallas nos decidimos. Eran tres momentos perfectos. El viaje nos venía como anillo al dedo para disfrutar del Valencia y de la ciudad, pero nos hemos quedado sin nada por el riesgo del coronavirus. Es una pena, pero por encima del deporte y la fiesta está la salud. Es lo más importante. No nos queda otra que aceptar lo que dicen las autoridades», asume Víctor con la misma resignación que civismo. No es fácil para ellos digerir que han quedado sin fútbol y sin Fallas. «Volar hasta València no es sencillo. Los vuelos de ida y vuelta costaban alrededor 800 euros y el coste final del viaje entre alojamiento, comida y demás rondará entre los 2.000 y 2.500 euros. No es sencillo».

De nada sirve lamentarse. A falta de partidos, la peña mexicana intentará aprovechar todo el tiempo que estén aquí. «El martes estuvimos en el recibimiento del equipo y la idea es hacer el tour de Mestalla, visitar la 'Megastore' y acudir a la ciudad deportiva de Paterna con nuestra bandera para ver si al menos nos vamos con alguna fotografía con los jugadores o algún autógrafo. Es la ilusión que nos queda. Además, el jueves estaremos en la cena de l'Agrupació de la que formamos parte desde el año pasado». La Peña Valencianista de México nació el año pasado cuando Víctor viajó a la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín. Allí conoció al presidente de l'Agrupació de Penyes del Valencia Fede Sagreras. Juntos hicieron realidad esta peña de nuevo cuño que ya cuenta con 33 peñistas -dos de ellos valencianos residentes en México- y que jornada a jornada se reúne en casa de un peñista en Ciudad de México para ver los partidos por televisión. El deseo de los ocho valientes que cruzaron el charco por el Valencia es que el equipo de Albert Celades reaccione y, por supuesto, los contagios por el virus remitan en la Comunitat Valenciana y el resto de zonas afectadas en el mundo. «Ojalá se arreglen pronto las cosas por València, en México tenemos hasta ahora doce casos de positivo por coronavirus y todo parece controlado. La verdad es que en València estamos viendo miedo y psicosis. Ojalá pase pronto y también se cure el equipo. Está siendo un año complicado, fue triste ver cómo nos eliminaba el Atalanta sin gente en la grada. Vemos al equipo cansado, hemos notado a la afición dividida y descontenta y creo que todo es fruto de una mala planificación. Aquí no hemos podido, pero desde México haremos fuerza para acabar la temporada en cuarta posición y por lo menos jugar la Champions del año que viene. Lo único bueno de lo que nos ha pasado en este viaje es que... tenemos la excusa para volver otra vez. Como se dice por aquí, 'Amunt' más que nunca».