Un 35 % de la plantilla y cuerpo técnico del Valencia da positivo de COVID-19

El coronavirus golpea con dureza al Valencia CF. El club confirmó la existencia de nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Aunque esta vez no ofreció una cifra de infectados como en las primeras pruebas, el club habla de en torno a 35% de casos positivos en la plantilla del Valencia entre jugadores, cuerpo técnico, delegado, fisios y médicos. Es decir, la cifra de infectados en el vestuario ronda los 10 casos en total. Todo una puñalada en el corazón de la entidad teniendo en cuenta que el club ejecutó un protocolo de prevención pionero en el fútbol español a raiz del partido que jamás debió haberse disputado. El comunicado del club recuerda

intencionadamente que el Atalanta-Valencia de Champions se disputó el 19 de febrero en Milán, «un área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después». El Valencia señala a la UEFA: «La exposición provocó un 35% de positivos». Y es que, todo pudo comenzar en Italia hace menos de un mes. El viaje a San Siro era altamente peligroso, así como lo fue más tarde el Alavés-Valencia de LaLiga en Vitoria -otro de los epicentros de riesgo del territorio español- y la última visita del Atalanta de Bérgamo a Mestalla.

Los nuevos casos de coronavirus en el Valencia se unen a los ya sabidos de Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y José Luis Gayà, además del delegado Paco Camarasa y el médico Juan Aliga. La buena noticia es que todos los casos son asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento, realizando con normalidad su plan de trabajo programado. Eso sí, la falta de síntomas ha sido fundamental a la hora de propagar todavía más el virus entre los futbolistas del primer equipo. El Valencia se convierte de esta manera en uno de los clubes de fútbol más castigados de Europa al mismo nivel que la Sampdoria con siete futbolistas positivo: Fabio Depaoli, Bartosz Bereszynsky, Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby y Antonino La Gumina.

El Valencia hizo el comunicado oficial a las 21:41. El resultado de la segunda ronda de pruebas se retrasó por el colapso que se produjo en los laboratorios. Solo para el lunes se preveían más de 50.000 pruebas en todo el mapa nacional. No hay que olvidar que España suma cerca del millar de casos positivos registrados por coronavirus en estos momentos. Garay, Mangala y Gayà están haciendo vida 'normal' confinados en sus domicilios particulares y aislados de sus familiares y amigos para que no se propague el virus. El estado de salud de todos es bueno. Todos siguen controlados. También el doctor Aliaga de 57 años. El galeno , como caso de mayor riesgo del club, sigue aislado de casa y sin apenas síntomas. El Valencia estará en cuarentena hasta el próximo lunes 30 de marzo.

después de detectar la plaga de positivos de COVID-19 de técnicos y jugadores del primer equipo. Son las directrices del club tanto para la actividad en la ciudad deportiva de Paterna como en los despachos. La idea inicial del cuerpo técnico de Albert Celades es volver a los entrenamientos el lunes 30 de marzo, justo cuando se cumplan 15 días. Todos los estamentos del club estarán en cuarentena hasta dentro de dos semanas, tal y como marca el protocolo de Sanidad para minimizar las posibilidades de posible contagio. La idea, ahora mismo, es retomar los entrenamientos el 30 de marzo siempre y cuando la situación del país lo permita. Los jugadores son conscientes de que la crisis del coronavirus se puede prolongar si el gobierno y las autoridades sanitarias no son capaces de frenar la propagación. La realidad ahora mismo es que la curva de la propagación del virus crece de forma exponencial. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró ayer en rueda de prensa que los enfermos de COVID-19 deben continuar aislados durante quince días después de recuperarse sin síntomas. El Valencia, como el resto de intituciones y ciudadanos, está pendiente de la de la pandemia para tomar decisiones. Una imagen vale más que mil palabras. Garay publicó una fotografía en casa en la que aparecía aislado en una habitación y con una mascarilla de protección cubriendo su cara, mientras su pareja Tamara Gorro le lanzaba un beso a través de un cristal. Paco Camarasa también tranquilizó a su entorno con un vídeo haciendo rodillo en casa.

Comunicado íntegro

«El Valencia CF informa de nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19 en técnicos y jugadores del primer equipo. Todos son casos asintomáticos y se encuentran en sus domicilios con seguimiento médico y con medidas de aislamiento, realizando con normalidad su plan de trabajo programado. A pesar de las estrictas medidas adoptadas por el Club tras disputar el 19 de febrero de 2020 un partido de UEFA Champions League en Milán, área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después, distanciando a la plantilla del entorno laboral y del público en general, los últimos resultados demuestran que la exposición inherente a los partidos ha provocado en torno a 35% de casos positivos».

«El Valencia CF aprovecha esta nueva prueba de alta contagiosidad del virus para insistir en que la población se mantenga en sus domicilios y siga estrictamente todas las medidas de higiene y prevención ya publicadas. Asimismo, refuerza la confianza en nuestro sistema de salud y en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para aquellos casos leves de infección por coronavirus que se encuentran en aislamiento domiciliario. Recordamos que el teléfono de atención al coronavirus en la Comunidad Valenciana es el 900300555».