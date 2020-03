Anil Murthy habla sobre los positivos de coronavirus en el Valencia CF

El presidente del Valencia CF ha hablado para 'Channel News Asia' sobre a la plaga de coronavirus que azota al club entre técnicos y jugadores. Anil Murthy ha querido dar normalidad al asunto y ha declarado que los casos de infectados por el COVID-19 no le resultan "ni alarmantes ni soprendentes". El presidente ha explicado que quiso llevar a cabo las pruebas a los jugadores el pasado fin de semana para tranquilizarlos y al mismo tiempo les avisó de que debían esperar un "20%" de positivos como mínimo.

"Lo de los jugadores del equipo dando positivo no es ni alarmante ni sorprendente. Aunque todos nuestros jugadores y staff no mostraban síntomas y se encontraban bien, muchos estaban preocupados por la situación. Para tranquilizarles, llevamos a cabo las pruebas. Le había dicho que dada la curva de contagios en España, debían esperar un 20% de casos positivos". Finalmente han sido un 35% de la plantilla entre técnicos y jugadores. El club confirmó nuevos casos de coronavirus después de que el domingo se confirmaran los de Ezequiel Garay, Eliaquim, Mangala, José Luis Gayà, el delegado Paco Camarasa y el doctor Juan Aliaga. "Estaban muy sorprendidos. Les expliqué que era normal dado que vivimos e interactuámos en España. No significa que sus vidas estén en peligro", añadió el presidente.

El Valencia, tal y como apuntó en el comunicado oficial, tomó medidas estrictas de prevención a raiz del partido de Champions contra la Atalanta en Milán, "área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después". Anil explica cómo se ejecutaron este protocolo pionero en el fútbol que, sin embargo, no ha podido frenar la propagación del virus. "Fuimos el primer club en imponer medidas de aislamiento a nuestros jugadores y cuerpo técnico. A pesar de las críticas de aficionados, prensa y las autoridades, prohibimos todo acceso a jugadores y staff técnico por parte de prensa y aficionados. Fue una medida muy impopular en febrero, pero fue la decisión correcta. Como club de fútbol, tu principal actividad es jugar al fútbol. Edificamos toda nuestra actividad alrededor de eso y cortamos todo lo demás. Volamos desde terminales privadas y no permitimos acceso a aficionados y prensa. Eso no fue muy popular".

Anil también recordó que el club fue contundente a la hora de cancelar la actividad en la ciudad deportiva de Paterna en el momento que LaLiga suspendió la competición. "Tan pronto como se hizo oficial que LaLiga se suspendería, cerramos los campos de entrenamiento para la primera plantilla y la Academia el viernes pasado. Para nosotros era un imprevisto y estábamos preparados para actuar rápido". La idea del club, tal y como informaba Superdeporte, es recuperar la actividad en los despachos y la cuidad deportiva de Paterna el próximo lunes 30 de marzo una vez se haya cumplido la cuarentena y siempre y cuando el gobierno español no extreme las medidas para todo el país. "La clave es regresar de manera totalmente operativa el 30 de marzo. Y estar listos para competir de nuevo. Esperamos volver pronto a la competición. Porque todavía estamos luchando por nuestro objetivo de la Champions League el año que viene". El problema es que el escenario puede cambiar de un día para otro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha avisado de que lor enfermos que ya no tienen síntomas pueden seguir infectando durante dos semanas.

A nivel personal Anil también está sufriendo en sus propias carnes la expansión del coronavirus. El presidente envió a su familia de vuelta a Singapur la semana pasada para alejarlos de uno de los focos de mayor riesgo que ahora mismo es España. "Para mí, estaba claro que dado la evolución de las crisis del coronavirus en Italia, era cuestión de días que llegase a España. Quizá sea mi mentalidad, pero estaba en lo cierto. Para el club, hemos aplicado los mismos estándares para lograr la máxima seguridad para jugadores, entrenadores y empleados".