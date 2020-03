La Roma 'pasa' de Florenzi

La crisis del coronavirus es una pandemia global, tal y como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y está afectando de manera directa a las sociedad civil y por lo tanto al fútbol. De momento el campeonato liguero español está parado pero eso no significa que los clubes estén parados también, o estén bloqueados sin hacer nada. En lo que respecta al mercado de fichajes para el próximo verano el Valencia CF está trabajando más allá de la posibilidad que tiene sobre la mesa de incorporar un defensa central para esta temporada si bien, está en el aire que se vaya a jugar lo que queda de campeonato de Liga, ya que en estos momentos está parado por motivo del coronavirus.

De momento uno de las opciones que tiene el Valencia CF sobre la mesa es la posibilidad de fichar al lateral derecho Florenzi para la temporada que viene. El futbolista italiano llegó cedido de la Roma en el mercado de invierno pero lo hizo con una cesión libre, esto significa que en estos momentos el club de Mestalla no tiene ningún poder sobre él, es decir, no tiene ninguna cláusula en su favor para ejecutar su fichaje bajo determinadas circunstancias o pagando una determinada cantidad de dinero. Nada. Si el Valencia CF se planteara fichar a Florenzi para la temporada que viene, decisión que en estos momentos no está tomada, ni mucho menos, tendrá que negociar de nuevo con el equipo romano.

De momento, en caso de que el Valencia CF decidiese fichar a Florenzi, una cosa tiene en su favo, y es que la Roma no cuenta con él. De hecho, según informa La Gazzetta dello Sport, el portugués Fonseca, actual entrenador del equipo romano no está convencido con ninguno de los laterales que tiene, ni los de banda izquierda ni los de banda derecha. Es más, para la Roma, Florenzi es el Plan C, es decir, el tercero en discordia aún teniendo en cuenta que al técnico no le convence ninguno de ellos. Fonseca tiene en plantilla a Bruno Peres, Zappacosta y Santon, que puede jugar por izquierda, además de Spinazzola, que juega en izquierda, pero es diestro. Además cuenta con el regreso de Florenzi por contrato porque la cesión al conjunto de Mestalla es pura, si bien cuando llegue al equipo italiano todavía le quedarán tres temporadas más de contrato a que termina en 2023.