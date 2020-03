La pandemia marca el año 101

Hace justo un año, el valencianismo celebraba los cien años de vida de su club en pleno vigor social y deportivo, con una marcha cívica en la que aficionados, los descendientes de los fundadores y exfutbolistas míticos de la entidad, todos bajo una sola piel, atravesaron la ciudad desde Mestalla hasta el kilómetro cero en el que se encontraba el Bar Torino, donde todo empezó. Un acto festivo que coincidía con un momento de crecimiento deportivo del equipo entrenado por Marcelino, en su escalada a la cuarta plaza, y en la larga vigilia previa a la final de Copa, conquistada de forma brillante frente al Barcelona el 25 de mayo.

Doce meses después, aquella estampa ha cambiado radicalmente. Las calles del centro por las que transcurrió la multitudinaria marcha lucen hoy desérticas por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Una emergencia mundial que se ha enseñado especialmente con el Valencia, uno de los clubes europeos más afectados por el Covid-19. Un 35 % de la primera plantilla y cuerpo técnico se ha visto contagiado. Los jugadores Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y José Luis Gayà son los nombres que han trascendido entre los infectados.

El coronavirus ha sido la última gran contingencia sufrida por el club de Mestalla, y que agrava una crisis acelerada en 2020 en el plano deportivo con la irregular trayectoria en la liga y la eliminación de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones, en las que los excesivos goles en contra encajados y el elevado número de lesionados han sido denominadores en común. El parón forzoso de la competición coincide en un momento clave en otros frentes, como la ampliación de contrato de Ferran Torres, anclada por ahora y cerca de llegar a su límite negociador, o la fecha clave del 31 de marzo para la compraventa final de los terrenos de Mestalla por parte de ADU.

El gran alivio societario ha llegado con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anula la multa de 24 millones de euros que pesaba sobre el Valencia desde 2016 por supuestas ayudas de Estado, por parte de la Comisión de Competencia.

Murthy, sobre el Covid-19

Por otro lado, el presidente del Valencia CF habló para 'Channel News Asia' sobre a la plaga de coronavirus que azota al club entre técnicos y jugadores. Anil Murthy ha querido dar normalidad al asunto y declaró que los casos de infectados por el COVID-19 no le resultan «ni alarmantes ni soprendentes». El presidente explicó que quiso llevar a cabo las pruebas a los jugadores el pasado fin de semana para tranquilizarlos y al mismo tiempo les avisó de que debían esperar un «20%» de positivos como mínimo.

«Lo de los jugadores del equipo dando positivo no es ni alarmante ni sorprendente. Aunque todos nuestros jugadores y staff no mostraban síntomas y se encontraban bien, muchos estaban preocupados por la situación. Para tranquilizarles, llevamos a cabo las pruebas. Le había dicho que dada la curva de contagios en España, debían esperar un 20% de casos positivos». Finalmente han sido un 35% de la plantilla entre técnicos y jugadores. «Estaban muy sorprendidos. Les expliqué que era normal dado que vivimos e interactuámos en España. No significa que sus vidas estén en peligro», añadió el presidente.

El Valencia, tal y como apuntó en el comunicado oficial, tomó medidas estrictas de prevención a raiz del partido de Champions contra la Atalanta en Milán, «área confirmada de alto riesgo por las autoridades italianas días después». Murthy explicó cómo se ejecutaron este protocolo pionero en el fútbol que, sin embargo, no ha podido frenar la propagación del virus. «Fuimos el primer club en imponer medidas de aislamiento a nuestros jugadores y cuerpo técnico. A pesar de las críticas de aficionados, prensa y las autoridades, prohibimos todo acceso a jugadores y staff técnico por parte de prensa y aficionados. Fue una medida muy impopular en febrero, pero fue la decisión correcta. Como club de fútbol, tu principal actividad es jugar al fútbol. Edificamos toda nuestra actividad alrededor de eso y cortamos todo lo demás. Volamos desde terminales privadas y no permitimos acceso a aficionados y prensa. Eso no fue muy popular», reitera.