"Los futbolistas debemos ayudar"

La plantilla del Valencia CF, con su capitán Dani Parejo al frente, ha cogido el testigo que le lanzó Sergio Canales en nombredel Real Betis. Canales impulsó la campaña 'Coronavida' para, con la plantilla, cuerpo técnico y médico, y todo el personal del Betis, recaudar fondos para las Hijas de la Caridad de Sevilla y Andalucía para dotar de fondos a los comedores sociales durante la pandemia de coronavirus.

A través de un video, el ex futbolista del club de Mestalla lanzó el reto al capitán del Valencia CF, Dani Parejo, que no ha dudado en sumarse a la causa benéfica. Lo ha hecho él, lo ha hecho la plantilla y también se han sumado a esta acción solidaria el club y la Fundación VCF. Bajo el lema «esta Liga la ganamos todos» Dani Parejo asegura que todos vamos a poner de «nuestra parte en estos momentos de urgencia». El capitán y el club de Mestalla han decidido donar lo recaudado en esta acción a La Casa de Caridad de València, que en esta crisis del coronavirus atiende a 150 personas sin recursos y da más de 350 comidas calientes cada día para los ciudadanos más vulnerables e invisibles, gente sin recursos que vive en albergues, pisos compartidos o en la misma calle. Casa Caridad ha extremado estos días las medidas de precaución contra el contagio y sigue atendiendo a 150 personas en sus albergues para que en ellos puedan comer, dormir y recuperar la sonrisa. En estos días 150 niños de entre uno y tres años que acuden a las Escuelas Infantiles de la Casa Caridad están sin poder ir a clase. Se trata de familias sin recursos a las que Casa de Caridad sigue ayudando, comprando comida, pañales o ropa.

La intención de esta acción es que muchos clubes de fútbol profesional se involucren y a tal efecto Parejo ha pasado el reto a Asiera Illarramendi y a toda la plantilla de la Real Sociedad.

El futbolista explicó la acción solidaria de los futbolistas a través de la VCF Radio: «Tengo una gran amistad con Sergio, me contó la idea y no lo dudé ni un momento. En esta situación tan difícil y de tanta necesidad, los futbolistas somos unos privilegiados y tenemos que ayudar a los que lo están pasando peor. Sin consultar con ningún compañero le dije que sí, que lo haríamos porque a todos nos toca el corazón. Y cuando lo puse en el grupo de wasap del equipo todos dijeron que harían lo que hiciese falta. Se sumaron todos los jugadores y por eso me alegro de que también el club y la Fundación se hayan sumado a este reto».

Parejo ya conoce el trabajo de la Casa Caridad de Valencia porque «hace unos años estuve allí para llevar alimentos y ropa y pude ver a la gente que va allí a recoger comida y ropa y es muy duro. Si en situaciones normales para ellos es duro, pues ahora lo es más».

El capitán del club valencianista lanzó el reto a toda la sociedad civil, y sobre todo, a los que tienen mas posibilidades: «Quiero invitar a la gente con más poder adquisitivo y que se lo puede permitir, a que ayuden en lo que puedan, con cualquier cosa, no solo con dinero, con ropa o lo que sea, ahora mismo cualquier ayuda es necesaria. Todo suma en estos momentos.».

Parejo traslada el testigo al capitán de la Real Sociedad, Asier Illarramendi: «Ahora le toca a la Real Sociedad, he hablado con Illarramendi y él lo comentó sus compañeros y todos están de acuerdo, y a ver si otros deportes se suman a esta causa, sinceramente, a nivel personal, me siento orgulloso y feliz de poder ayudar, es un orgullo. Estás en casa y te da un estado de plenitud interno que es muy bonito, sentir lo que siento en estos momentos es muy bonito».



El aislamiento en casa

El futbolista de Coslada tuvo tiempo para explicar cómo llevan él y los jugadores del Valencia CF el confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus: «En aislamiento llevamos poco tiempo pero la verdad es que la casa se te hace pequeña, y nosotros que estamos acostumbrados a viajar y a entrenar... No podemos salir a correr, tenemos bicicletas o cinta de correr y hacemos ejercicios funcionales. Tenemos que tratar de seguir en forma porque la competición no perdona y no sabemos cuándo va a empezar, o si va a empezar. Está todo un poco en el aire. Tenemos que hacer los ejercicios porque la competición no te perdona, hay que tomárselo en serio para llegar en un peso como el que estabas y eso requiere entrenamiento y mucho sacrificio». En lo personal y en clave de humor Parejo desveló que está «aprendiendo a cocinar y a poner la lavadora, que no sabía ni lo de oscuro y claro, pero dentro de la dificultad todo va bien, intentando llevarlo lo mejor posible y hacérselo más fácil a los niños». Y claro, también quiso dejar su mensaje para que «entre todos luchemos contra el coronavirus. O tomamos las medias que dice el estado y las tomamos en serio o esto no se va acabar nunca. Hay que ser realistas, y salir solo al supermercado o la farmacia, a mí también me gustaría salir a dar un paseo con mis hijos, mi hijo todas las mañana se levanta y me dice que quiere salir y se te cae el alma al suelo, pero o nos lo tomamos en serio y seguimos las normas esto no terminará. Ahora todos tenemos que ser un equipo, y todos es todos».

Por último dio algunas pinceladas sobre la situación de sus compañeros de equipo que están contagiados por el coronavirus y son hasta diez: «Tenemos un grupo de whatsapp y hablamos y todos están bien. Lo positivo dentro de lo malo es eso, a ver si dentro de diez o quince días ya están bien. Están tranquilos, saben que les ha tocado a ellos como si le podía haber tocado a cualquiera. Charlamos de vez en cuando en una aplicación, pero ahí yo no soy el capitán...».