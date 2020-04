Un derbi en familia a la vista

El Valencia CF y el Levante UD ya tienen en sus manos un exhaustivo protocolo para el partido que disputarán en Mestalla en el caso de que finalmente se retome LaLiga. Salvo giro radical, el fútbol volverá a puerta cerrada y eso obliga a tenerlo todo previsto. La dirección de Integridad y Seguridad designada por la patronal ha actualizado durante los últimos días las normas sanitarias que ya distribuyó a todos los clubes antes de que se suspendiese la competición.

La posibilidad de que el público no vuelva a los estadios hasta la 2020/2021 es cada vez más real, de ahí la nueva circular que limita al máximo la concurrencia en los recintos deportivos. El Derbi, por tanto, con independencia finalmente del día que se dispute, estará envuelto por unas medidas de seguridad muy rígidas.

Como máximo, tal y como ha decidido también la UEFA, al estadio sólo entrarán 100 empleados entre servicios de seguridad, asistencias médicas, mantenimiento, operadores de televisión. El personal deportivo también estará limitado: jugadores convocados, cuerpo técnico, directivos y árbitros. Como máximo unas 200 personas en total cuando la horquilla en un partido normal oscila entre las 400 y las 1.000 personas.

La circular, pese a su carácter restrictivo, no prohíbe la celebración de ruedas de prensa previas a los partidos. La última decisión en todo caso es de los clubes, a los que sí que se ha dado orden de que se usen micrófonos sin espumilla.

Ayala pide apostar por la cantera

El exjugador del Valencia CF Roberto Fabián Ayala celebró su 47 cumpleaños confinado en su domicilio particular de Buenos Aires. No tiene dudas de la apuesta a ultranza que tiene que hacer el Valencia por sus jóvenes valores, ahora que los nombres de Ferran Torres y Hugo Guillamón están en boca de todos. «La cantera es muy, muy importante, es la identidad del club, no lo debe perder, es donde hay que prestar más atención. Y con eso le haces ver a los chicos de la cantera que te promocionan, que tienes posibilidades de subir al primer equipo si tienes condiciones. Uno se hace hincha de ese equipo. En su momento teníamos gente de la casa y eso el Valencia CF no lo puede perder, tiene que ser su ADN, aquellos que están en la cabeza no pueden apartarse de eso». A Ayala, bicampeón de Liga con el VCF, siempre hay que escucharlo.