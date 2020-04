¿Rodrigo por Aubameyang?

El Arsenal teme que su delantero estrella, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, decida cambiar de aires en el próximo mercado y han comenzado a rastrear de la mano del entrenador, Mikel Arteta, posibles sustitutos de cara a la próxima temporada. Uno de ellos, según apunta el periódico inglés Mirror, sería el jugador del Valencia CF Rodrigo Moreno, incluso que los gunners habrían preguntado por las condiciones en las que se podría acometer en la próxima ventana el fichaje del delantero internacional español de 29 años.

Rodrigo es un jugador que agrada especialmente al técnico español del Arsenal. Por ello, Rodrigo forma parte, junto a otras alternativas, de la lista que recambios que el club de Londres ha empezado a manejar por si tiene que reconstruir su delantera. En el Emirates tampoco las tienen todas consigo en cuanto a la continuidad del espectacular acompañanate de Aubameyang, Alexandre Lacazette.

Curiosamente, otro de los nombres que se han relacionado recientemente con las preferencias futbolísticas de Arteta, ex jugador de Real Sociedad, Everton o el mismo Arsenal, ha sido Carlos Soler. Semanas atrás la prensa londinense también vinculó el futuro del '8' valenciano al de los 'gunners'.

El próximo año, en concreto en junio de 2021, Aubameyang acabará contrato con el Arsenal. Hasta ahora las negociaciones para renovar no han prosperado, a pesar de que Arteta sigue apostando por la continuidad del africano de 30 años como la primera opción. No obstante, los dirigentes sospechan que el veloz delantero, quien tanto daño hizo al Valencia en las semifinales de la Europa League 2019, va a preferir dar un nuevo sentido a su carrera.

El Valencia CF mantiene una alta valoración del jugador, que está en el mercado pero no a cualquier precio, a expensas de la situación que se dé en el fútbol y en el mercado de fichajes tras la emergencia del Covid-19.

Al delantero, reclutado por los londinenses en 2017 por 64 millones de euros, no le están faltando presiones en busca de un nuevo destino en el que poder conquistar los títulos que no ha tenido en el Emirates Stadium y de los que sí disfrutó, en cambio, con el Borussia de Dortmund. Pierre Alain Mounguengui, presidente de la Federación de Fútbol de Gabón ha hablado claramente en referencia a todo esto. «No quiero decir que el Arsenal no es un equipo ambicioso, pero no tiene aspiraciones tan altas como otros de los mejores clubes de Europa. Pierre-Emerick está allí y no ha ganado nada, algo falla en lo colectivo. Si pudiera obtener un contrato con otro club más ambicioso, definitivamente, él encontraría su lugar en esa élite», dice el directivo en declaraciones para ESPN.

«Todo el pueblo de Gabón vemos a Aubameyang a ese gran nivel, en un equipo de máxima altura en el que ganar títulos muy importantes, más allá de distinciones individuales», añade Mounguengui. De hecho, el atacante ha conquistado la Bota de Oro de la Premier junto a Salah y Mané en 2019 con 22 goles y este curso es segundo tras Vardy.

Sus cifras son de escándalo, 61 goles en 97 partidos con el Arsenal.

En cuanto a Rodrigo, con una cláusula de 120 millones, Peter Lim había acordado en el verano de 2019 su venta al Atlético de Madrid por 60, si bien los rojiblancos no encontraron liquidez ni espacio en el Fair Play Financiero al no poder desprenderse de jugadores como Ángel Correa. El máximo accionista del club seguiría viendo con buenos ojos una venta por cantidades similares de un jugador que termina su contrato con el Valencia en junio de 2022.