La UEFA vigilará "injusticias"

La prioridad es que las ligas se reanuden y acaben, ya sea en el formato actual o buscando soluciones alternativas para reducir el formato, como ha hecho por ejemplo la Liga Endesa de baloncesto, que ha dado por terminada la liga regular y se jugarán el título los 12 primeros clasificados. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió ayer jueves a través de videoconferencia para intentar avanzar en la confección de un calendario post-pandemia y tras la reunión, confirmó que dará libertad a las federaciones nacionales para que elijan a los equipos que participarán en la próxima edición de las competiciones europeas, aunque vigilará dicha elección y se reserva el derecho de enmienda «de conformidad a un procedimiento que no fuera objetivo y transparente» o bien que se produzca una «percepción pública de injusticia».

Según el comunicado, en el caso de que «las competiciones nacionales no hayan sido terminadas prematuramente por las razones expuestas, la determinación final de las plazas elegibles para las competiciones de clubes de la UEFA debería ser confirmada por los órganos competentes y pertinentes a nivel nacional», aunque «la UEFA se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una Federación Nacional».

Este es el aviso que lanza el máximo organismo europeo: «El procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios». De estimarse que no es así, la UEFA podría cambiar las decisiones «de conformidad a un procedimiento que no fuera objetivo y transparente» o bien que se produzca una «percepción pública de injusticia». Con todo, y aunque en muchos casos como los de Italia o España no va a ser fácil, la prioridad sigue siendo acabar los campeonatos. «La UEFA insta a las Federaciones y a las ligas nacionales a explorar todas las opciones posibles para jugar todas las competiciones nacionales principales dando acceso a las competiciones de clubes de la UEFA a su conclusión natural. Sería preferible que las competiciones nacionales suspendidas se reiniciaran con un formato distinto, de manera que facilite a los clubes clasificarse por mérito deportivo». Si no es así, los representantes los elegirá cada federación «en función de méritos deportivos durante la temporada 2019/20», quedando por tanto descartada la opción de hacer valer el ránking de la UEFA.

En el caso de España, según la propuesta de la RFEF si la Liga no se reanuda jugarían la próxima edición de la Champions el Barça, el Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad, siempre que la UEFA no estime injusto el hecho de dejar fuera al Getafe, quinto clasificado pero que venció al cuarto, la Real Sociedad, en el único partido que han disputado esta temporada. Otra de las situaciones «injustas» en ese plan de Rubiales es privar al Valencia CF de una plaza en la Europa League que le corresponde como séptimo clasificado para dársela al Athletic de Bilbao por ser finalista de la Copa del Rey, un premio que solo le correspondería al club rojiblanco en caso de jugar esa final y ganarla.