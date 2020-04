Paulista, a La Liga: "Antes la vida y después el fútbol, el dinero no es todo"

El defensa del Valencia CF Gariel Paulista ha escrito una sentida carta a la Liga en la que exige que se anteponga la salud de los futbolistas a los intereses económicos que mueven el mundo del fútbol. El central del Valencia CF ha pedido a sus compañeros de profesión que hay que ser «ejemplo» y hay que «valorar la vida y la salud por encima de todo». El brasileño no quiere que por la presión económica pueda producirse alguna desgracia por un nuevo contagio de coronavirus. Su mensaje es claro: «Juguemos cuando nadie lo haga con miedo».

Esta es la carta que ha escrito: «Los profesionales del fútbol somos gente privilegiada, pero somos personas antes que nada, tenemos familia, seres queridos y sentimientos. Siempre se nos pide ser ejemplo y así debe ser, muchos niños y jóvenes se fijan en nosotros. Demostremos como ejemplo a la sociedad que valoramos la vida y la salud por encima de todo. Para mí, y estoy seguro que para la gran mayoría de futbolistas, el dinero no lo es todo. No quiero que por precipitarnos o tener una presión económica, que podamos entender pero nunca priorizar a cuestiones más fundamentales, pudiera enfermar ni mori ningún familiar, amigo, compañero de trabajo o profesión. En realidad después del terrible tiempo que aún estamos atravesando, ninguna persona debe volver a contagiarse ni a morir por culpa de esta enfermedad», escribe.

«Amo el deporte del fútbol, amo jugar, amo a mi club y queremos dar siempre felicidad a los aficionados, pero también y por delante de todo amo y respeto la vida de todo ser humano. Juguemos cuando nadie lo haga con miedo y tengamos plenas garantías de que no hay riesgos. De lo contrario, si no nos dan garantías absolutas tomemos ejemplos de otros países que han tomado medidas más contundentes. ¡Antes la vida y después el fútbol!» termina el brasileño.