Kempes critica la gestión a distancia

Mario Alberto Kempes fue protagonista en un programa de El Cihiringuito de Mega en el que entrevistaban al Kun Agüero y Josep Pedrerol aprovechó para preguntarle por sus críticas a la gestión del Valencia CF. La pregunta era así de directa, ¿se tiene que ir Peter Lim del Valencia CF? Y la respuesta del 'Matador' fue: «No lo sé, hasta ahí no me meto porque sería una tontería, pero aquel que tiene acciones de un club y lo está dirigiendo a 13.000 kilómetros me parece que no le importa mucho el club».

Kempes aquiso aclarar también que «yo no me metí con el Valencia, me metí con los dueños del Valencia porque no se puede llevar un club de fútbol desde 13.000 kilómetros».

El mejor futbolista de la historia del Valencia CF siempre habla claro. En septiembre pasado, consideró que la destitución de Marcelino era algo que el club ya tenía planificado. «El que dice, piensa y hace es el dueño del equipo, no el presidente, el dueño. Él sabrá. ¿Quién representa a Celades? Ah bueno, para qué vamos a seguir hablando. Prefiero no opinar, pero teniendo como agente a Mendes, no hay más nada que hablar», dijo entonces Kempes.